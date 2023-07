در تریلر ۱۸ دقیقه‌ای که به تازگی از استودیوی هکس‌ورکز (Hexworks) و سی‌آی‌گیمز (CI Games)، منتشر شد شاهد گیم‌پلی نسبتا طولانی از بازی Lords of the Fallen هستیم. با اینکه مدتی است استودیوی فرام سافتور (FromSoftware) عنوان جدیدی را در سبک سولزلایک (Soulslike) معرفی نکرده است و بیشتر روی ساخت Armored Core 6: Fires of […]

تریلر جدید Lords of the Fallen کوآپ، مبارزات و محیط‌های تازه را به تصویر می‌کشد سجاد عرفانی ۵ مرداد ۱۴۰۲ - 19:52