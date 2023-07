The God Slayer، بازی بعدی استودیوی Pathea Games، یک اثر Action RPG با اتمسفری فانتزی بوده که در حال حاضر، برای عرضه در سال ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده است.

سازندگان My Time at Sandrock، برای توسعه بازی بعدی خود، بسیار جاه‌طلبانه‌ پا به میدان گذاشته‌اند و سعی دارند تا با انتشار The God Slayer، نمایانگر سطح پیشرفت چشمگیرشان نسبت به گذشته باشند.

سونی به تازگی، به عنوان بخشی از The China Hero Project، اقدام به معرفی یکی از هیجان‌انگیزترین بازی‌های در حال توسعه در کشور چین کرده است. پروژه The China Hero، برنامه سونی برای حمایت از استودیو‌های مستقل چینی و کمک به آن‌ها در پیشرفت و ترقی بوده و حال به عنوان بخشی از این پروژه، سونی به سراغ استودیوی چینی Pathea Games رفته تا با کمک به آن‌ها در توسعه بازی بعدیشان، از مزیت انحصار این بازی استفاده کند.

مشخصاً تاثیری که سونی در پیشرفت Pathea Games و توسعه بازی بعدیشان داشته، کاملاً واضح و ملموس است؛ استودیویی که بودجه توسعه پروژه قبلی‌اش را با کمپین Kickstarter تامین کرد، هم‌اکنون در حال توسعه یک بازی به مراتب بزرگتر است و با توجه به آنچه از این بازی دیده‌ایم، قاعدتاً کمبودی در بودجه توسعه آن، وجود نداشته است.

The God Slayer به عنوان یک بازی از ژانر Action RPG معرفی شده و با قضاوت تصاویر اولیه منتشر شده از بازی، به نظر می‌رسد که The God Slayer تفاوت‌های انکارناپذیری با ساخته‌های قبلی Pathea Games دارد. از حال و هوای خشن‌ و تاریک‌تر آن گرفته تا مقیاسی که تیم توسعه برای ساخت آن در نظر داشته، همگی باعث شده‌اند تا باور اینکه دو بازی My Time at Sandrock و The God Slayer، ساخته یک استودیو هستند، دشوار باشد.

اولین تصویر منتشر شده از بازی The God Slayer، کارکتری را نشان می‌دهد که برای مبارزه با یک اژدها، از دست آتشین خود بهره می‌گیرد. در حالی که تصاویر دیگر منتشر شده از بازی، روستایی مه‌آلود را به تصویر می‌کشند.

بدیهی است که دیدن همکاری سونی با استودیوهای مستقل، هیجان انگیز است؛ اما ماجرا جایی پیچیده می‌شود که با پیشرفت سطح کاری استودیو، تبعاً زمان لازم برای توسعه بازی‌هایش هم افزایش می‌یابد. به همین دلیل، توسعه دهندگان سال ۲۰۲۷ را به عنوان بازه عرضه برنامه‌ریزی شده برای The God Slayer در نظر گرفته‌اند؛ هرچند باید احتمال تاخیر در عرضه را هم در نظر گرفت.

نظر شما چیست؟ به نظرتان استودیو‌های چینی تا چه حد می‌توانند به سطح یک بازی‌سازی در جهان نزدیک شوند؟