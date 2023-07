استودیوی هکس‌ورکز (Hexworks) و شرکت CI Games تایید کرده‌اند که بازی Lords of the Fallen بر روی کنسول‌های نسل نهمی پلی استیشن ۵ و ایکس باکس سری ایکس/اس از نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه پشتیبانی خواهد کرد. به‌تازگی یک ویدیوی ۱۸ دقیقه‌ای از گیم‌پلی Lords of the Fallen منتشر شده است که باس فایت‌ها و […]

بازی Lords of the Fallen بر روی کنسول‌های نسل نهم از نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه پشتیبانی می‌کند محسن رضوی فر ۶ مرداد ۱۴۰۲ - 14:35