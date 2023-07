بازی The Texas Chain Saw Massacre فاقد حالت آفلاین خواهد بود

استودیوی گان اینتراکتیو (Gun Interactive)، سازنده‌ی عنوان The Texas Chain Saw Massacre اعلام کرده است که این بازی از حالت آفلاین یا بات‌ها برخوردار نخواهد بود. بازی The Texas Chain Saw Massacre که ناشر آن شرکت سومو دیجیتال (Sumo Digital) است، حدود ۲۰ روز دیگر منتشر خواهد شد. این اثر شباهت‌هایی به Friday the 13th: […]

