می‌توانید تریلر معرفی نسخه اندروید و iOS بازی ماجراجویی Return to Monkey Island را در پایان مشاهده کنید. با ما همراه باشید. بازی ماجراجویی Return to Monkey Island هم‌اکنون برای دستگاه‌های اندروید و iOS، به ترتیب از طریق گوگل پلی و اپ استور با قیمت ۹.۹۹ دلار در دسترس است. عنوان Return to Monkey Island، […]

بازی Return to Monkey Island برای اندروید و iOS منتشر شد علیرضا محمدی ۷ مرداد ۱۴۰۲ - 11:49