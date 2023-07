نقد و بررسی بازی Sword and Fairy: Together Forever

بازی Sword and Fairy: Together Forever بعد از یک سال تاخیر نسبت به عرضه‌ی اولیه، نهایتا روی Xbox و سرویس گیم پس منتشر شد. بررسی این بازی را در ادامه می‌خوانید.

Sword and Fairy: Together Forever یک عنوان اکشن نقش‌آفرینی سوم‌شخص است که حدود ۳ هفته از انتشار نسخه‌ی نسل نهمی آن برای Xbox می‌گذرد. Sword and Fairy مجموعه‌ای قدیمی در شرق آسیا است که این نسخه هفتمین نسخه از آن به حساب می‌آید؛ با این حال، در کشور ما به احتمال بسیار زیاد نام این بازی برای اولین بار به گوش گیمرها خورده و از محبوبیت چندانی برخوردار نیست؛ چیزی که برای سازنده‌ی آن، Starloft نیز صادق بوده و یک تجربه‌ی کاملا جدید در کشور ما به حساب می‌آید.

عنوان Sword and Fairy 7 یا همان Together Forever با ایجاد تغییراتی در المان‌های سنتی خود، طرفداران و مشتاقان زیادی را در به لطف تریلرهای جذاب برای خود دست و پا کرد و به زبان ساده‌تر، غربی‌پسندتر شد. دیگر خبری از مبارزات نوبتی و طولانی نیست و شخصیت‌های جدیدی نیز در آن به چشم می‌خورند که حاکی از تغییر مسیر داستان و گیم‌پلی بازی هستند. با توجه به آن که استودیوهای چینی سابقه‌ی بدی در تریلرهای دروغین و وعده‌های توخالی دارند، نمی‌توان چندان به این مسئله اعتماد کرد؛ حالا سوال این است که عنوان Sword and Faity: Together Forever ارزش تجربه و خرید را دارد؟ در ادامه پاسخ خود را دریافت خواهید کرد.

داستان از این قرار است که Yue Qingshu از کلن Mingshu، به تازگی جانشین پدر تازه فوت‌ شده‌اش برای جانشینی و اداره‌ی امور می‌شود و روستای آن‌ها نیز اوضاع خوبی ندارد. هیولاها مدتی است به دلیلی که در ابتدا مشخص نیست، گاها به آنجا حمله می‌کنند و Yue که از معدود مبارزین روستا محسوب می‌شود، به نبرد با آن‌ها می‌پردازد تا جان مردم در امان باشد. این روتین زمانی متحول می‌شود که او جوانی زیبارو به نام Xiu Wu را ملاقات می‌کند؛ ملاقاتی که زندگی همه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

Xiu Wu یک Deity است و اصلا انسان محسوب نمی‌شود. هرچند او کاملا شبیه انسان‌ها است، اما در سرزمین Deity ها به دلیل قابل بودن این نژاد در مبارزات و نزدیکی جهان آن‌ها با انسان‌ها، گاها تعاملاتی بین این دو گونه برقرار می‌شود و چون ظاهری انسان‌گونه نیز دارند، ارتباط بین این دو چندان دور از ذهن نیست. Xiu Wu به دلیل در خطر بودن جهان انسان‌ها و دیده‌ شدن نشانه‌هایی حول ورود هیولاهایی بسیار خطرناک از جهان شیاطین به جهان انسان، مامور شده است تا به این دنیا بیاید و جهان را از این خطر پاک سازد. هرچند این پاک‌سازی اصلا ساده نیست و باید به کمک کودکی به نام Ziqiue یا Divine Pagoda صورت گیرد؛ کودکی که بدنش به دلیل تحمل بالا به عنوان کالبد Lord Axou ( راهنمای بزرگ انسان‌ها و Deity ها در مبارزات) انتخاب شده و او از این طریق دستوراتش را ارسال می‌کند.

شخصیت‌پردازی و روایت بازی واقعا جذاب و کامل است و بعد از چند ساعت، خیلی خوب با جهان بازی و داستانش ارتباط برقرار می‌کنید. بازی شخصیت‌های زیادی دارد و تمام آن‌ها را با سرعت مناسب وارد داستان کرده و قصه را بهتر و جذاب‌تر می‌کند. کاراکترها انگیزه‌های مشخصی دارند و هیچ شخصیتی بیهوده ساخته نشده است، حتی کاراکترهای فرعی. سازندگان در Sword and Fairy: Together Forever جهان زیبایی خلق کرده‌اند که کاملا پتانسیل تبدیل‌ شدن به مجموعه‌ای از اسپین‌آف‌ها را دارد.

بازی شامل ۴ شخصیت اصلی می‌شود که داستان به تدریج از دید آن‌ها روایت خواهد شد؛ البته این ۴ شخصیت در اکثر اوقات در کنار هم هستند و یک پارتی را تشکیل می‌دهند، اما با این حال، جابه‌جایی خوبی بین آن‌ها صورت می‌گیرد و داستان بازی کاملا از یکنواختی در می‌آید. یکی دیگر از نکات خوب داستان، نقش پررنگ شوخی و طنز در آن است و دیالوگ‌ها به خوبی می‌توانند شما را بخندانند؛ البته یکی از دلایل آن نزدیک بودن فرهنگ شرقی بازی به ایران است که تا این حد با کاراکترهای اصلی احساس نزدیکی می‌کنید. همچنین تا جای ممکن سعی شده دیالوگ‌ها ساده گفته شود و با وجود تبادل بخش زیادی از داستان بازی در دیالوگ‌ها، به شکل بسیار ساده‌ای در جریان اتفاقات بازی و سرگذشت شخصیت‌ها قرار می‌گیرید.

بی‌‎راه نیست اگر بزرگترین نقطه‌ی قوت بازی را داستان بدانیم. Sword and Fairy 7 عنوانی نیست که در بقیه‌ عناصرش بلنگد، اما داستان بازی یک وزنه‌ی سنگین برای آن محسوب می‌شود که دلیل اصلی ادامه دادن آن خواهد بود. اگر همه‌ی عناوین اکشن نقش‌آفرینی تا این حد به داستانشان اهمیت می‌دادند اوضاع بسیار بهتری را در این سبک شاهد بودیم.

گیم‌پلی بازی شامل جست‌وجو در محیط و مبارزات می‌شود و با وجود قابلیت انتخاب دیالوگ‌ها، تغییری را در روند داستانی بازی شاهد نخواهید بود. در واقع، کاملا قسمت اکشن به نقش‌آفرینی چربیده و بیشتر باید توقع یک Hack & Slash RPG را داشته باشید! کاوش در محیط شامل جمع‌آوری آیتم‌های مختلف جهت ساخت و ساز آیتم یا معامله با بازرگان‌ها است. بازی سیستم Loot بسیار ساده‌ای دارد و با کمی صبر و حوصله می‌توانید شمشیر و زره‌های باکیفیت و قدرتمندی را بسازید. همچنین، با گشت‌زنی در محیط، ماموریت‌های فرعی زیادی برایتان نمایان می‌شوند که نباید خیلی به آن‌ها دل ببندید؛ کیفیت ماموریت‌های فرعی فاصله‌ی بسیار زیادی با سطح کیفی داستان اصلی دارند و به جز جوایزش لازم نیست به داستان سطحی آن‌ها هم دقت خاصی کنید.

با این حال، مبارزات بازی بحث جداگانه‌ای به حساب می‌آید. سیستم مبارزات بسیار جذاب و سرگرم‌کننده بوده و قابلیت‌های منحصر به فردی را در خود جای داده است. ابتدا آن که ۴ شخصیت اصلی به نام‌های Xiu Wu، Bai Moqing، Sang Xho و Yue Qinqshu برای سوییچ در مبارزه‌ها وجود دارند؛ اگرچه Yue و Xiu شخصیت‌های اصلی داستان محسوب می‌شوند. هر کدام از این ۴ نفر، مهارت خاصی برای جنگیدن دارند. Yue و Xiu شمشیرزن‌های حرفه‌ای هستند که البته Xiu مهارت و قدرت مبارزه‌ی نفر به نفر بیشتری دارد و Xiu سرعتی‌تر و چابک‌تر است. Sang نقش کماندار و پشتیبانی تیم را دارد و شیوۀ مبارزاتی او از راه دور است. Bai هم جادوهای بسیار خوبی دارد که باز هم از راه دور بسیار مفید و کمک‌کننده حاضر می‌شود.

بنابراین در مبارزه با هر هیولایی، باید استراتژی مناسبی را برگزینید و به خوبی بین شخصیت‌ها سوییچ کنید. هرچند مبارزات بازی جای دشواری بیشتر در حد بازی‌های سولزبورن داشتند، اما تا همین حد هم لذت‌بخش هستند. هر شخصیت، پنل مهارت‌های خاص خود را دارد که با دکمه‌ی RT فعال شده و با فشردن هر یک از دکمه‌های سمت راست کنترلر صورت می‌پذیرد. همچنین در طول بازی به روش‌های متفاوتی مهارت جدید کسب می‌کنید و با جابه‌جایی بین پنل‌های مختلف هر شخص و شخصی‌سازی آن‌ها، می‌توانید به راحتی از ده‌ها مهارت مختلف و متناسب با کلاس آن شخصیت بهره ببرید و نیازمند حذف یا Unequip کردن مهارت خاصی نباشید.

از سوی دیگر، باس‌فایت‌ها ساده نیستند و شاید از اواسط بازی مجبور به چندین بار مبارزه با آن‌ها شوید. در این مبارزات باید بارها بین شخصیت‌ها جابه‌جا شوید و اصلا تعلل نکنید. همچنین اگر در مواقع خاصی که دکمه‌زنی نمایش داده می‌شود، دکمه‌ی خاصی را در لحظات مناسب و سریع بزنید چند شخصیت با هم همکاری و شبیه به بازی Final Fantasy XV، لحظات جالبی را خلق می‌کنند. همچنین، شما هنگام نگاه کردن به نقشه، فقط مناطق همان شهر مستقر را می‌بینید و برای مشاهده‌ی شهرهای دیگر باید با انتخاب آن شهر در نقشه‌ی بزرگ دیگر، به آن سفر کرده و بعد از Fast Travel نقشه‌ی آنجا را ببینید. این کار باعث خلوت شدن نقشه‌ی بازی شده و تصمیم بسیار مناسبی بوده است؛ اما متاسفانه جزئیات روی نقشه محدود است و محتوای چندان زیادی در آن دیده نمی‌شود.

با وجود تمام نکات خوب گیم‌پلی، باگ و مشکلات فنی در طول تجربه بازی حی و حاضر خواهند بود. باگ‌های زیادی در بازی یافت می‌شوند که اکثر آن‌ها اذیت‌کننده نیستند؛ اگرچه، در مواقع خاص مجبور به بارگذاری دوباره از چک‌پوینت خواهید بود که می‌تواند اعصاب خردکن باشد؛ حتی یک بار منوی Pause هم از کار افتاد و به جز بستن کلی بازی چاره‌ی دیگری نبود.

جزئیات گیم‌پلی بازی مانند تغییر لباس شخصیت‌ها، زره‌ها، پیشرفت کاراکترها و تنظیمات پارتی و Equip کردن سلاح‌های مختلف برای شخصیت‌ها و آیتم‌های سلامتی نیز سیستم ساده‌ای دارند و با کمی آزمون و خطا، کاملا متوجه ساز و کار آن‌ها می‌شوید. از سوی دیگر، شما یک یا چند Spirit در اختیار دارید که پرنده‌ی محافظ شما هستند. در واقع شکست هر باس به معنای رام کردن آن و تبدیل شدن آن به یک محافظ قدرتمند برای شما خواهد بود. این Spirit ها نیاز به رسیدگی و پیشرفت دارند و این کار هم با تغذیه‌ آیتم‌های سلامتی یا دیگر مواد مناسبی است که پیدا می‌کنید. این موجودات نقش بسیار مهمی در طول بازی دارند و قدرتمند کردنشان از دیگر مواردی است که تنوع خوبی به بازی می‌دهد.

کیفیت بصری بازی خوب و راضی‌کننده است. بازی از نظر گرافیکی در حد عناوین برتر نسل نهم عمل نمی‌کند و حیرت‌انگیز محسوب نمی‌شود؛ اما به طور کلی چشم‌نواز و زیبا است. طراحی محیط، چهره‌ی کارکترها و افکت‌های بازی سطح خوبی دارند و حرف‌هایی برای گفتن خواهند داشت؛ اما هرچقدر کیفیت بصری بازی مناسب است، همانقدر از مشکلات فنی نسبتا زیادی رنج می‌برد. به جز مشکلاتی که در بخش گیم‌پلی مربوط به این دست گفته شد، بازی از بارگذاری دیرهنگام بافت‌ها نیز رنج می‌برد که البته فقط در هنگام پیشروی در محیط رخ خواهد داد و در نماهای نزدیک از شخصیت‌ها رخ نمی‌دهد که شاهد تصاویر ضعیف و خنده‌داری باشیم. با توجه به اجرا نشدن بازی روی هارد‌ HDD و نیاز آن به SSD، این مشکل توجیه‌پذیر نیست.

PC ، Playstation ، PlayStation 4 ، PlayStation 5 ، Xbox ، Xbox One X/S ، Xbox Series X/S ، بازی ویدیویی ، مقالات بازی ، نقد و بررسی بازی ، نوع پلتفرم

East Asialoft, Softstar, Sword And Fairy

منبع متن: gamefa