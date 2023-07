حجم نصب بازی Blasphemous 2 فاش شد.

اندازه فایل Blasphemous 2 توسط یک افشاگر معروف فاش شده است. با ما همراه باشید.

قسمت دوم این بازی که توسط استودیوی The Game Kitchen و در سبک مترویدوانیا توسعه یافته، ماه آینده منتشر خواهد شد.

همانطور که حدس می‌زنید، Blasphemous 2 اصلاً فضای زیادی را اشغال نمی‌کند. با این حال، قسمت دوم در مقایسه با حجم ۴ گیگابایتی نسخه اول، حتی از نظر اندازه کوچکتر است.

عنوان Blasphemous 2 اندازه‌ای برابر با ۲.۱ گیگابایت دارد.

بر اساس نسخه پلی استیشن، حجم فایل Blasphemous 2 تنها ۲.۱۱۸۶ گیگابایت خواهد بود (تقریباً نصف نسخه قبلی).

Blasphemous در سال ۲۰۱۹ مورد تحسین منتقدان و مخاطبان قرار گرفت، بنابراین ما انتظار داریم که عنوان جدید نیز به همین شکل عمل کند. طبق توضیحات رسمی سازنده:

نسخه دوم، بازگشت The Penitent One را نوید می‌دهد، با داستانی که از بسته‌ الحاقی Wounds of Eventide – متعلق به بازی اول – ادامه می‌یابد، جایی که قلب آسمان نوید بازگشت معجزه را داده و تولد یک کودک معجزه‌گر را پیش‌بینی می‌کند.