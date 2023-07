شاید تصور کنید که تمام حرف‌های فرنچایز فوق‌العاده the last of us را می‌دانید؛ اما احتمالا تاکنون به این ۱۰ نکته جالب بازی توجه نکرده‌اید. با ما همراه باشید.

در بطن و طول ماجراجویی‌های جوئل و الی در سرزمین قصه ما، یعنی The Last of Us، نکات بسیار مهم و پنهانی خوابیده‌اند. نکاتی که تنها با بررسی اجمالی‌شان بیدار می‌شوند و مفاهیم آموزنده خود را در درون ما تزریق می‌کنند.

با ما همراه باشید تا درس‌های آخرین بازمانده از ما را در خود بیدار کنیم…

۱- اعتماد و تغافل

آیا صحنه دردناک پایان The Last of Us 1 را به یاد دارید؟ زمانی که جوئل در برابر الی قرار گرفته بود و الی می‌گفت: «قسم بخور… قسم بخور که تمام چیزهایی که از گروه کرم‌های شب تاب (Fireflies) گفتی حقیقت بودند.» و سکوت و درنگی مرگبار که در ثانیه‌های کوتاهی بر فضا حاکم شد…

– قسم می‌خورم.

انتظار داشتم الی واکنشی تند نشان دهد، مخالفت کند یا اعتمادش را نسبت به جوئل دیگر از دست بدهد؛ ولی الی این کار را نکرد.

چنین امری نشان دهنده مفهوم زیبایی است به نام تغافل. شاید فکر کنید دارم می‌گویم الی غفلت کرد و متوجه دروغ نشده بود. اما نه! زیرا تغافل یعنی چشم‌هایت را بر برخی مسائل از عمد ببند. می‌دانی که فلانی دروغ می‌گوید، خود او هم می‌داند، لیکن گذشت کن و این بار چشم‌هایت را ببند.

بله، الی می‌توانست بی‌تردید مچ جوئل را بگیرد و بگوید:

– دروغ می‌گویی!

و بعد تصور کنید که چه جار و جنجالی به پا می‌شد. چه دردسرها و اعصاب خردی‌های بیهوده‌ای به دنبالش می‌آمد و فضا را مخرب می‌کرد. پس الی بهترین کار را انجام داد. چشمانش را بست و پذیرفت. چون نمی‌خواست آبرو و عزت جوئل (به عنوان کسی که برایش پدری می‌کند) و حتی خودش پایمال شود.

درست مانند یک معلم که گاهی از ننوشتن تکالیف و بهانه‌های عجیب و غریب دانش آموزانش می‌گذرد و به ادامه معلمی خویش می‌پردازد. به راستی که گاهی تغافل ضروری است تا یک دوستی یا عشق هرگز خدشه‌دار نشود.

۲- غیرتمندی

غیرت حالتی انقلابی در آدمی می‌باشد که او را از حال نرمال و عادی‌اش خارج می‌کند. به گونه‌ای که برای دفاع و انتقام از کسی که به ارزشمندترین‌های زندگی‌اش تجاوز کرده، از خود بیخود می‌شود و حتی حاضر به فداکاری نیز هست. موضوعی که به عینه در The Last of Us به ما نشان داده شد. مشاهده کردیم که جوئل حس غیرت خاصی نسبت به الی پیدا کرده بود و او را مثل دختر خود می‌دانست.

غیرتمندی جوئل زمانی نمایشش را به اوج خود می‌رساند که الی را بر تخت بیمارستان انداخته‌اند و قرار است به نوعی مغز این کودک معصوم را متلاشی کنند. اینجا بود که جوئل دیگر جوئل قدیم نبود. یعنی این بار انگار برایش ماجرا متفاوت بود.

ماجرا، ماجرای یک دگرگونی درونی بود؛ انقلابی از سمت جوئل. منقلب شدن این مردِ مردِ (مخالف واژه نامرد) تا حدی پیش رفت که دزدانِ ارزشمندترین مورد زندگی‌اش را به آن دنیا فرستاد و برای مدت کوتاهی تبدیل به یک Max Payne شد. شاید البته چنین عبارتی یک تشبیه نمونه نباشد؛ اما تقریبا حق مطلب را ادا می‌کند.

۳- لبخند حتی در سخت‌ترین و بحرانی‌ترین شرایط

شیطنت‌ها و شوخی‌های بامزه الی در مسیر داستان، روند حزن انگیز ماجرا را دگرگون می‌کرد. وقتی که سکوت بین کاراکترها حکم فرما می‌شد، ناگهان الی چیزی می‌گفت و بهترین دیالوگ‌هایش وقتی بود که حرفش میزان معتدلی از شوخی‌ها را داشت.

مثل زمانی که جوئل در هتلی خرابه درحال گشتن بود و الی به پشت میز منشی هتل رفت؛

– بفرمایید! خوش آمدید! چه اتاقی را می‌خواهید برایتان رزرو کنم؟

حال آنکه اصلا آن هتل خرابه اتاقی نداشت و به هیچ وجهی هم نمی‌شد نام آن را اصلا هتل گذاشت.

یا هنگامی که در ماشین همراه جوئل بود و دوباره شیطنت‌های خاص خودش را بروز داد.

– I’m just messing with you…

همه اینها در حالی هستند که حال و هوای محیط، اتمسفری وخیم و ترسناک بود. شاید حتی هیچ نور امیدی وجود نداشت. گویا تمام مردم قصه ما می‌دانستند که دیگر زندگی، زندگی نیست؛ بلکه بقا و تلاش برای زنده ماندن است. و باید اعتراف کرد که زنده ماندن با زندگی متفاوت می‌باشد.

اما الی نشان داد که حتی در چنین محیط‌هایی می‌توان خندید و شاد بود. می‌توان لبخند زد و سنگینی جوّ را از بین برد.

شما دوستان را نمی‌دانم. اما به نظر شخصی خودم، بهترین لحظه‌ها همان موقعیت‌هایی بودند که الی شوخی می‌کرد و لبخند را هم بر لبان جوئل، و هم بر لبان ما می‌نشاند.

۴- هدفمندی و وابستگی در زندگی

