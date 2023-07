استودیوی UltiZero Games اخیراً ویدیوی جدیدی از گیم‌پلی بازی اکشن نقش‌آفرینی Lost Soul Aside را منتشر کرده که در آن عرضه‌ی این اثر برای PC تایید شده است. بازی Lost Soul Aside که از سری Devil May Cry و Final Fantasy الهام پذیرفته است، ابتدا در سال ۲۰۱۷ میلادی معرفی گردید. اخیراً در جریان رویداد […]

بازی Lost Soul Aside برای PC تایید شد؛ نسخه PS4 ظاهراً لغو شده است محسن رضوی فر ۸ مرداد ۱۴۰۲ - 20:17