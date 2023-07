کمپانی هاسبرو (Hasbro) گفته که دوست دارد ایکس باکس، بازی‌های قدیمی Transformers – منتشر شده توسط اکتیویژن (Activision) – را از طریق گیم پس احیا کند.

اکتیویژن چندین بازی Transformers را در دوران ایکس باکس ۳۶۰ منتشر کرد که اکنون به دلیل مشکلات مربوط به مجوز، دیگر به صورت دیجیتالی قابل خرید نیستند.

با این حال، حالا و پس از قرارداد قریب الوقوعی که اکتیویژن به واسطه آن تحت مالکیت مایکروسافت قرار می‌گیرد، هاسبرو امیدوار است که این خرید بتواند باعث احیای فرانچایز مذکور شود.

در طول مصاحبه با Transformers World، تیم هاسبرو گفت:

متأسفانه، ظاهراً اکتیویژن مطمئن نیست که از چه هارد دیسک‌هایی در ساختمان خود استفاده می‌کند. گاهی به علت زنجیره‌ای از تصاحب‌ها، همه چیز گم می‌شود و این بسیار ناامیدکننده است. امیدواریم حالا که قرارداد مایکروسافت و اکتیویژن در حال پیشرفت است، آن‌ها تمام آرشیوها و هر هارد درایوی را برای پیدا کردن تمام آثار بررسی کنند. Transformers یک عنوان خوب برای گیم پس است. ما می‌خواهیم این بازی‌ها احیا شوند تا مردم فرصت تجربه‌ی دوباره‌ی آن‌ها را داشته باشند.

در حال حاضر، Transformers: Devastation ،Transformers: Fall of Cybertron ،Transformers: Rise of the Dark Spark و Transformers: War for Cybertron برای خرید دیجیتالی در دسترس نیستند. برخی از این عناوین را می‌توان روی کنسول‌های ایکس باکس و از طریق Backward Compatibility اجرا کرد، اما به دیسک فیزیکی بازی نیاز است.

Transformers: Reactivate، اثر اکشن و کو-آپ جدید استودیوی اسپلش دمیج (Splash Damage)، سال گذشته معرفی شد.

منبع: VGC