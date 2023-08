انیمه سینمایی Suzume به عنوان آخرین اثر منتشر شده از ماکوتو شینکای به روایت داستانی سراسر احساسی می‌پردازد که می‌تواند تا مدت‌ها ذهن شما را درگیر نماید.

یکی از مهمترین مسائلی که جذابیت و ارزش دنیای انیمه را دو چندان جلوه کرده، میزان احساسی است که می‌توان در تک تک دقایق آثار این مدیوم تجربه کرد و همین موضوع باعث شده تا شاهد روایت داستان‌های بسیار زیبا، تاثیرگذار، منحصر به فرد و به یاد ماندنی متعددی باشیم که تا ابد در یاد مخاطب حک شده و هیچگاه نمی‌تواند آن‌ها را فراموش نماید.

یکی از تازه‌ترین آثار دنیای انیمه که باری دیگر مملو از احساسات درونی می‌باشد و حسابی نیز سر و صدا کرده است، ساخته جدید ماکوتو شینکای تحت عنوان Suzume می‌باشد که از روایتی بسیار جذاب با سکانس‎‌های چشم‌نواز بهره برده است که آن را تبدیل به یکی از ارزشمندترین ساخته‌های سینمایی این مدیوم کرده و در معرفی انیمه این هفته نیز به سراغ آن رفته‌ایم تا در کنار یکدیگر نگاهی به آن داشته باشیم.

نام انیمه: Suzume

نام انیمه به فارسی: سوزومه

ژانر: فانتزی و ماجراجویی

سال پخش: ۲۰۲۲

خالق: ماکوتو شینکای

مدت زمان: ۱۲۲ دقیقه

در حالی که بسیاری از مخاطبین از نام هایائو میازاکی به عنوان تاثیرگذارترین و بزرگترین کارگردان دنیای انیمه استفاده می‌کنند اما در این بین شاهد ظهور نام دیگری نیز بوده‌ایم که اگرچه نمی‌تواند در حد و اندازه فرد تاثیرگذاری همچون میازاکی قرار بگیرد اما به خودی خود آثاری ارزشمند و به یاد ماندنی را خلق کرده که این مدیوم را طی ده‌های اخیر دگرگون کرده است.

خالق آثار سراسر هنری و تماشایی همچون Your Name (نام تو)، Weathering with You (فرزند آب و هوا) و She and Her Cat (او و گربه‌اش) یعنی ماکوتو شینکای که به طرز عجیبی در ساخته‌هایش فراغ از ژانری که دارند، مقوله احساس حرف اول و آخر را می‌زند و گاهاً حتی روایتی عاشقانه را نیز به طرز کاملاً متفاوتی به تصویر کشیده که باعث شده تا به یکی از وزنه‌های بزرگ مدیوم انیمه تبدیل شود و پروژه اخیر او یعنی Suzume نیز طی سال‌ اخیر حساب سر و صدا به را انداخته است.

انیمه فانتزی و ماجراجویی Suzume حول محور دختری ۱۷ ساله به نام سوزومه ایواتو جریان دارد که ساکن شهری به نام کیوشو بوده و زندگی آرام و ساده خود را سپری می‌کند. با این حال در یکی از روزها زمانی که در مسیر مدرسه قرار دارد، با مردی عجیب به نام سوتا موناکاتا مواجه شده که نظر سوزومه را جلب می‌کند و این دختر نوجوان به صورت پنهانی شروع به تعقیب وی می‌کند.

او موناکاتا را تا مکانی بسیار مرموز و عجیب و غریب دنبال کرده و دری غیرطبیعی را مشاهده می‌کند که حس کنجکاوی را در سوزومه برمی‌انگیز تا جایی که وی نمی‌تواند در مقابل این حس مقاومت کرده و شروع به باز کردن این در می‌کند. دری که موجودی ماورایی را وارد دنیا کرده و این مسئله وحشت سوزومه را در پی دارد که بی‌اختیار شروع به فرار می‌کند.

وحشت سراسیمه سوزومه از مشاهده این موجود عجیب و غریب که تا حدودی به گربه شباهت دارد، در پر رمز و راز را باز می‌گذارد که باعث می‌شود تا اهریمن دنیای دیگر توانایی ورود به دنیای ما را داشته باشد و این سهل انگاری دختر ۱۷ ساله می‌تواند به معنی آخرالزمانی باشد که همه چیز را به نابودی خواهد کشاند.

سوتا موناکاتا که از این مسئله آگاه شده، سعی می‌کند تا تنهایی به مقابله با این اهریمن رفته و درهایی که رابط بین دنیای ما و این اهریمن می‌باشد را ببندد تا بلکه زمین را از نابودی حتمی نجات دهد. سوزومه نیز که از خرابکاری خود مطلع می‌شود و احساس سرافکندگی دارد، برای جبران این مسئله با وی همراه شده و ماجراجویی خطیر و پر فراز و نشیبی را آغاز می‌کند که شاید هیچ راه بازگشتی نداشته باشد.

برخلاف باقی آثار ماکوتو شینکای که عموماً از روایتی عاشقانه بهره برده‌اند، این بار در Suzume شاهد تمرکز داستان بر چنین المانی نیستیم و در ازای آن شاهد سفری پر رمز و راز حول محور نجات دنیا از نابودی حتمی هستیم که دو غربیه با سرگذشتی متفاوت ولی هدفی یکسان را با یکدیگر همراه کرده است. غریبه‌هایی که در ابتدا هیچ شناخت و اعتمادی نسبت به یکدیگر نداشته ولی هدف مشترکشان باعث می‌شود تا به مرور بتوانند به هم تکیه نموده تا کار این اهریمن را یکسره نمایند.

این مسئله سبب شده تا سیر روایی داستان Suzume نسبت به باقی آثار ماکوتو شینکای متفاوت جلوه نماید و شاهد اتفاقی جدید و غیرقابل پیش‌بینی در کارنامه این کارگردان ۵۰ ساله باشیم. روایت داستانی که علی‌رغم تفاوت با ساخته‌های پیشین وی اما همچنان از احساسی سرشار و ستودنی بهره می‌برد که به نوعی امضای این کارگردان تاثیرگذار دنیای انیمه محسوب می‌شود.

احساسی که در وهله اول توسط سوزومه به مخاطب القا شده و سپس پای سوتا موناکاتا نیز به داستان باز می‌شود و مخاطب را به مرور برای واقعه‌ای بسیار بزرگ و هولناک آماده می‌کند که می‌تواند نابودی همه چیز و همه کس را در پی داشته باشد و این احساس شکل گرفته که بین شخصیت‌های اصلی که لزوما نمی‌توان آن را عشق خطاب کرد، تنها راه چاره برای جلوگیری از چنین آخرالزمانی می‌باشد که روایتی جذاب و هیجان‌انگیز را بدل کرده است.

این مسئله در کنار شخصیت‌پردازی ستودنی انیمه Suzume بسیار پراهمیت جلوه کرده و مخاطب نه تنها از همراهی سوزومه و موناکاتا خسته نمی‌شود، بلکه به سبب آثار پیشین ماکوتو شینکای در انتظار ایجاد رابطه‌ای عاشقلنه است که در کمال شگفتی این بار برخلاف انتظارات اولیه با رابطه‌ای کاملاً متفاوت و غیرقابل پیش بینی مواجه می‌شود که ارزش تماشای این انیمه را دو چندان کرده است.

انیمه‌ای که به مانند آثار پیشین این کارگردان در بحث جلوه‌های بصری نیز حرف‌های بسیاری برای گفتن داشته و دنیای رنگارنگ و زیبای آن می‌تواند هر بیننده‌ای را تحت تاثیر قرار بدهد. دنیایی که گویی از دل نقاشی‌های آب رنگی متولد شده و به حدی جزییات از چشم‌نواز و زیبا بهره برده که نسبت به آثار هم رده خود قابل توجه جلوه کرده است.

در پایان نیز باید گفت که Suzume همچنان از جادوی خاص و منحصر به فرد ماکوتو شینکای بهره برده و تماشای آن صرفاً نه برای گذرندان وقت و سرگرم شدن، بلکه برای تجربه روایتی ماندگار و فراموش نشدنی می‌تواند هر مخاطبی را تحت تاثیر قرار بدهد و در این بین نیز به اهمیت طبیعت در دنیای امروز نیز گوشه چشمی داشته تا بتواند ما را از خطرات نابودی آن آگاه نماید.

منبع: گیمفا