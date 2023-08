تریلر انیمه Good Night World منتشر شد

کمپانی نتفلیکس که تریلری از انیمه جدید خود تحت عنوان Good Night World را منتشر کرده است.

به تصویر کشیدن دنیایی که با تکنولوژی‌ و فناوری‌های بسیار پیشرفته و مدرن سر و کار دارد، یکی از جنبه‌های پرطرفدار دنیای انیمه می‌باشد که منجر به خلق آثاری ارزشمند همچون Akira (آکیرا) و Ghost in the Shell (شبح درون پوسته) شده و چنین المان‌هایی حتی به صنعت فیلم و سریال‌سازی غرب نیز کشیده شده تا جایی که فرنچایزی همچون The Matrix (ماتریکس) نیز با الهام از چنین مسائلی بر پرده سینما به اکران درآمده و موفقیت‌های بسیاری را به ارمغان آورده است.

کمپانی نتفلیکس نیز از چنین محبوبیتی استفاده کرده و به سراغ تولید انیمه‌ای تحت عنوان Good Night World (شب بخیر دنیا) با الهام از مانگای اورو اوکابه رفته است. این انیمه درون یک بازی آنلاین به نام “سیاره” جریان دارد که بازیکنان می‌توانند شخصیت خود را ایجاد کرده و با باقی افراد حاضر در سرورهای این بازی اتحادی را تشکیل دهند که به نوعی حکم خانواده را برای آن‌ها دارد. با این حال گروهی از اعضای چنین اتحادی بدون آن که در ابتدا اطلاع داشته باشند، در دنیای واقعی نیز جزوی از خانواده‌ای از هم گسسته می‌باشند که این مسئله منجر به رقم خوردن اتفاقاتی غیر قابل تصور و جذاب خواهد شد.

در ادامه می‌توانید به مشاهده تریلر زیبای این انیمه بپردازید.

انیمه جدید نتفلیکس که ترکیبی از آثاری همچون Psycho-Pass (سایکو-پاس)، Black Mirror (آینه سیاه) و Alice in Borderland (آلیس در سرزمین مرزی) به شمار می‌رود، توسط کاتسویا کیکوچی کارگردانی شده و میچیکو یوکوته نیز نویسندگی قسمت‌های آن را بر عهده داشته است.

طرفداران آثار علمی تخیلی در تاریخ ۱۲ اکتبر (۲۰ مهر) می‌توانند شاهد پخش انیمه Good Night World از سوی سرویس نتفلیکس باشند.

منبع: کولایدر