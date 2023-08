اندرو گارفیلد بازگشتی احساسی به نقش پیتر پارکر در فیلم Spider-Man: No Way Home داشت؛ حضور موفق و باورنکردنی به مجموعه فیلم مرد عنکبوتی دنیای سینمایی مارول با بازی تام هالند.

این فیلم که دارای یک قوس داستانی چندجهانی بود، گارفیلد، هالند و توبی مگوایر را برای اولین بار به عنوان سه مردعنکبوتی لایو اکشن به تصویر کشید. برای گارفیلد، پوشیدن دوباره آن لباس معنایی خاص داشت، و او اذعان داشته که مایل است دوباره این کار را انجام دهد – زودتر، نه دیرتر.

گارفیلد، ستاره مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز، در کتاب هنری رسمی Spider-Man: No Way Home نمی‌گوید که پس از فیلم مولتی‌ورس چه اتفاقی برای پیتر خودش – پیتر ۳ – افتاد و چه آینده‌ای ممکن است برای شخصیت او رقم بخورد. او توضیح داد که وقایع No Way Home بعد از اینکه سال‌ها قبل در The Amazing Spider-Man 2 نتوانست گوئن استیسی (اما استون) را نجات دهد، دیدگاه او را نسبت به زندگی تغییر داد، هرچند موفق شد MJ با بازی زندایا را نجات دهد.



این زندگی او را تغییر داده است. او با دانستن اینکه برادرانی دارد به عقب برمی‌گردد. او دوباره با الهام از سرنوشت و هدف زندگی‌اش، به آنجا برمی‌گردد. با گرفتن MJ، او باید یک تراژدی وحشتناک را جبران کند. او سعی کرد از دنیای خود دوری کند. اگر در دنیای پیتر ۱ نبود، ممکن بود ام جی به سرنوشت گوئن دچار شود. حضور او در این زمینه یک حضور هدفمند بوده است. او با ذهنی که پر از ایده‌هایی در مورد کیهان و جهان و نظریه ریسمان و ابعاد چندگانه است، باز می‌گردد.



گارفیلد افزود، صرف نظر از اینکه دنباله‌ای برای فیلم خودش ساخته شود، داستان پیتر او در جایی ادامه خواهد داشت، و افزود: «داستان هیچ‌وقت تمام نمی‌شود، چه آن را فیلمبرداری کنیم یا نه. داستانی در یک جهان در جایی اتفاق می‌افتد. پتانسیل بی‌پایانی برای داستان‌گویی این شخصیت و تمام ورژن‌های مختلفش وجود دارد. بنابراین، بله، او قطعاً در حال انجام کاری است.”



در یکی از قسمت‌های اخیر پادکست جاش هورویتز، گارفیلد تمایل خود را برای بازگشت برای پروژه‌ای در آینده در شرایط خاص ابراز کرد. او اظهار داشت که “قطعاً” پذیرای این ایده است، اما تاکید کرد که باید “چیزی بسیار منحصر به فرد و بسیار خاص” با هدف روشن هم برای مخاطب و هم برای شخصیت او باشد.

سونی در حال حاضر مشغول ساخت چهارمین فیلم برای شخصیت هالند و همچنین انیمیشن سوم Spider-Verse و اسپین آف‌های بی‌شماری است که شرورانی از کمیک‌های مرد عنکبوتی را به نمایش می‌گذارند.

