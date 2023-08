تاریخ انتشار بسته الحاقی Saints Row: A Song of Ice and Dust مشخص شد

شرکت دیپ سیلور (Deep Silver) و استودیوی وولیشن (Volition) سرانجام تاریخ انتشار بسته الحاقی Saints Row: A Song of Ice and Dust را اعلام کردند. سومین و آخرین بسته گسترش‌دهنده‌ی Saints Row در تاریخ ۱۷ مرداد (۸ اوت) منتشر خواهد شد.

بازی Saints Row تابستان سال گذشته منتشر شد، اما نتوانست چه از نظر فروش و چه از لحاظ جلب نظر منتقدین موفق عمل کند. به طور کلی، این اثر عنوانی نبود که طرفداران فرنچایز منتظر آن بودند. با این حال، سازندگان پس از عرضه‌ی ناموفق این بازی به انتشار محتوای مختلف ادامه دادند. پس از انتشار بسته‌های الحاقی The Heist and the Hazardous و Doc Ketchum’s Murder Circus، تاریخ انتشار سومین بسته گسترش‌دهنده‌ی این بازی اعلام شده است.

بسته الحاقی Saints Row: A Song of Ice and Dust در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ (۸ اوت ۱۴۰۲) برای پلی استیشن ۵، پلی استیشن ۴، ایکس باکس سری ایکس/اس، ایکس باکس وان و PC منتشر خواهد شد. این بسته گسترش‌دهنده علاوه بر ماموریت های داستانی جدید، دشمنان و آیتم‌های تزئینی، یک منطقه جهان باز جدید را برای کاوش بازیکنان اضافه خواهد کرد.

