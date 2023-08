به تازگی ویدیویی جدید از عنوان مورد انتظار The Lords of the Fallen منتشر شده که در آن شاهد نبرد با باس‌های Tancred و Reinhold هستیم.

بازی The Lords of the Fallen از استودیوی Hexworks، همچنان به دریافت گیم‌پلی پیش از عرضه در ماه اکتبر (مهر ماه) ادامه می‌دهد. پس از یک پیش‌نمایش گسترده که مکان‌های مختلف بازی را به نمایش می‌گذاشت، ویدیویی جدید توسط IGN به اشتراک گذاشته شده که مبارزه با دو باس را برجسته می‌کند. آن را می‌توانید در زیر بررسی کنید.

اولین نبرد با Tancred که از ضربات زمینی و نیزه استفاده می‌کند، شروع می‌شود. این مبارزه چندین مکانیک آشنا برای طرفداران سبک سولز-لایک، مانند جاخالی دادن را برجسته کرده و سرعت آن نسبتاً سریع‌تر از Dark Souls 3 است.

پس از سرنگون کردن Tancred، او با نیزه‌اش به خود خنجر زده و منجر به ورود Reinhold می‌شود. در مقایسه، نبرد با Reinhold به دلیل حرکات غیرقابل پیش‌بینی‌اش سخت‌تر به نظر می‌رسد. ظاهر درهم پیچیده‌ی او را نیز می‌توان دید.

The Lords of the Fallen در تاریخ ۱۳ اکتبر (۲۱ مهر) برای Xbox Series X/S، PS5 و PC منتشر می‌شود. این محصول بر روی کنسول‌ها با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه اجرا خواهد شد.

منبع: GamingBolt