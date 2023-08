آیا بازی Remnant 2 توانسته انتظارت مخاطبان را برآورده سازد و از جهات مختلف نسبت به نسخه‌ی اول پیشرفت کند؟ با ما همراه باشید.

در زمان عرضه، عنوان Remnant: From The Ashes به سرعت لقب “دارک سولز با سلاح گرم” را از طرف مخاطبان و منتقدان دریافت کرد. اثری که نه تنها از بسیاری از ویژگی آثار هاردکور برخوردار بود، بلکه از المان‌های روگ‌لایک نیز بهره جسته و از ساختار خلق تصادفی مراحل یا RNG نیز بهره می‌برد. یک بازی شوتر سوم شخص که به شدت روی Co-op تمرکز داشت و ساختار تصادفی مراحل آن نیز تکرار پذیری فوق‌العاده‌ای به آن بخشیده بودند. موارد دیگر مثل پساآخرالزمانی بودن بازی، تنوع بالای سلاح‌ها و آیتم‌ها، راز و رمزهای فراوان و باس‌فایت‌های جذاب، همه دست به دست هم دادند و Remnant: From The Ashes را تبدیل به موهبتی بزرگ برای طرفداران آثار هاردکور کردند.

با معرفی دنباله‌ی مستقیم این اثر، یعنی Remnant 2، انتظارات از این عنوان به شدت بالا بود. از یک طرف مخاطبان قدیمی برای ساعت‌ها ماجراجویی جدید لحظه شماری می‌کردند و از طرف دیگر، مخاطبان جدید نیز رفته رفته با Remnant آشنا شدند. سوال مهم این است که آیا Gunfire Games توانسته یک دنباله‌ی باشکوه و قدرتمند را خلق سازد و از جهان مختلف، نسبت به نسخه‌ی قبلی عنوانی عمیق‌تر و عظیم‌تر را ارائه کند؟ با گیمفا همراه باشید …

اتفاقات بازی Remnant 2، چندین دهه پس از اتفاقات نسخه‌ی اول و بسته‌های الحاقی مختلف آن روایت می‌شود. جایی که همچنان بشریت، با The Root دست و پنجه نرم می‌کند و قدم به قدم، به انحطاط و سقوط نزدیک‌تر می‌شود. بد نیست کمی در مورد دنیا و حال و هوای فرنچایز Remnant صحبت کنم تا با فضای کلی آن آشنا شوید. در قرن بیستم، عده‌ای از دانشمندان، با یافتن دست نوشته‌های بیگانگان فضایی، دریافتند که World Stone‌ها، راهی برای ارتباط با جهان‌ها و دنیاهای دیگر هستند. در پی فعل و انفعالات مختلف، بشریت خود عامل نابودی خود را فراخواند و در طی سلسله آزمایش‌های بعدی، The Root وارد کره زمین شد و یک آخرالزمان تمام عیار را آغاز کرد. The Root چیست؟ Root نژادی بیگانه و متخاصم است که به سیاره‌ها و جهان‌های مختلف هجوم آورده و به سرعت ساکنین آن را نابود کرده و آن دنیا را تسخیر کرده و فاسد می‌کند. در پایان نسخه‌ی اول، انسان‌ها توانستند به شکل موقت Root را شکست داده و برای خود وقت بخرند، اما نابودی، اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسید و اکنون شرایط بسیار بحرانی‌تر از گذشته است.

ما، به همراه شخصیتی به نام Cass بازی را آغاز می‌کنیم و به دنبال Ward 13 (مکان و پایگاه مقاومت نسخه‌ی اول) می‌گردیم. پس از پیدا کردن Ward 13 که اکنون شکلی کاملا متفاوت دارد، دوباره World Stone طی فعل و انفعالی که به دلیل اسپویل به آن اشاره نمی‌کنم، فعال می‌شود و یک ماجراجویی دیگر برای قهرمان ما، آغاز می‌شود.

به شخصه اعتقاد دارم دنیا سازی در سری Remnant، بسیار استاندارد، اصولی و جذاب صورت گرفته و شکل نسبتا جدید و خلاقانه‌ای از آخرالزمان را به تصویر کشیده و در عین حال، مفاهیم اساسی و بنیادین Lore بازی، به خوبی حوادث، اتفاقات و فعل و انفعالات رخ داده در گیم‌پلی را توجیه کرده و توصیف می‌کنند. بشریتی که کنجکاوی‌اش او را به دامان نابودی می‌فرستد و ارتباط بر قرار کردن با جهان‌ها و سیارات دیگر، مانند تیغ دو لبه عمل می‌کند و اکنون، انسان‌ها باید با استفاده از همان ابزاری که او را به مرز نابودی کشانده‌اند، راهی برای رستگاری و نجات، پیدا کند.

دنیای بازی پتانسیل فوق‌العاده‌ای برای روایتی جذاب و درگیرکننده داشته و دارد، اما متأسفانه هیچگاه از یک بستر ساده برای خلق اتفاقات و حوادث بازی پا را فراتر نمی‌گذارد.

در واقع پس از هدف اولیه که پیدا کردن دو نفر از طریق کاوش در جهان‌های مختلف است، عملا بازی روایت متصل و یک پارچه‌ای ندارد و هر چقدر داستان‌‌ها و حوادث دنیاهای سه گانه‌ی بازی مثل تمدن سقوط کرده‌ی Drzyr جذاب هستند، بازی در زمینه‌ی یک روایت منسجم، لنگ می‌زند. البته آن قدر Remnant 2 در تمام بخش‌های دیگر عالی و رضایت‌بخش عمل کرده است که حقیقتا بسیاری از مخاطبان، کوچک‌ترین اهمیتی به Objective داستانی نمی‌دهند و صرفا اکتشاف، مبارزات و وقایع مختلف، آن قدر جذاب و درگیر کننده هستند که بعضا مخاطب فراموش می‌کند هدف ابتدایی و اصلی بازی چه بوده است!

با این وجود، نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت که داستان، روایت، پرداخت شخصیت و پایان بندی، یکی از بخش‌های یک بازی ویدیویی به شمار می‌آیند و هر چقدر یک اثر در بخش‌های دیگر کم نقص یا عالی باشد، توجیهی برای ضعف در بخش داستانی بازی نیست. حتی اگر با عنوانی هاردکور و مبارزه محور طرف باشیم.

شاید ایراد و انتقاد از داستان بازی کمی سخت گیرانه باشد، اما به شخصه از این که پتانسیل غنی دنیای بازی بیشتر مورد استفاده قرار نگرفت، کمی ناامید شدم. اما در هر صورت حقیقت این است که فرنچایزی مثل Remnant، هیچگاه داستان محور و روایت محور نبوده و مخاطبان نیز به خاطر داستان یا شخصیت‌پردازی، آن را دنبال نمی‌کنند.

ساختار گیم‌پلی Remnant 2 مانند نسخه‌ی قبلی است. بازی دارای یک خط داستانی اصلی است که در چند دنیای کاملا متفاوت و متنوع مثل Yeasha و Losomn روایت می‌شود. نکته‌ی مهم این است که اگر چند بار بخواهید خط اصلی داستانی یا اصطلاحا Campaign را تجربه کنید، هر بار با تجربه‌ای کاملا جدید و متفاوت رو‌به‌رو خواهید شد چرا که هر کدام از دنیاهای بازی، ساختاری تصادفی دارند و Dungeon‌ها، Quest‌ها، باس‌فایت‌ها و راز و رمزهای بسیار زیادی در انتظار شما خواهد بود.

پیشروی در بازی بسیار سر راست و مشخص است. به لطف نقشه‌ی مناسب باری و نشان دادن مکان‌ها و اهداف اصلی و فرعی، در هر دنیا باید پیشروی کرده و Objective اصلی آن دنیا که می‌تواند کشتن دشمنی خاص یا پیدا کردن آیتمی مهم باشد را کامل کنید، دنیای جدیدی باز کرده و همین منوال را تا آخر بازی و محیط نهایی ادامه دهید.

در این بین با پیشروی، اکتشاف و کاوش در محیط و دنیای بازی، آیتم‌ها، سلاح‌ها، زره‌ها و منابع Crafting مختلفی پیدا می‌کنید و با بازگشت به مقر اصلی که همان Ward 13 است، می‌توانید سلاح‌های جدید بسازید، وسایل و سلاح‌های خود را ارتقا دهید و سری به فروشگاه‌های بازی بزنید. طبیعتا این دسته موارد در تمامی بازی‌های این چنینی به چشم می‌خورند و حضور آن‌ها نکته‌ی خاصی محسوب نمی‌شود.

گان پلی بازی، فوق‌العاده روان، دلچسب، نرم و استاندارد است و شلیک و مبارزه با هر سلاح گرم، سنگینی و حس کاملا متفاوتی را در مخاطب ایجاد می‌کند. در کنار این موضوع، تنوع فوق‌العاده‌ی سلاح‌های گرم بازی که چیزی نزدیک به ۴۰ عدد و بلکه بیشتر نیز است، باعث می‌شود گیم‌پلی و مبارزات بازی همواره تازه و جذاب باقی بمانند و تعویض سلاح‌ها و استفاده از Firearm‌های جدید و متفاوت، از کلت و Revolver گرفته تا انواع LMG و سلاح‌های فانتزی و Rifle‌های فضایی، ارزش اکتشاف و کاوش را از یک سمت و ارزش تکرار دوباره‌ی بازی را از سمت دیگر به شدت بالا برده است. گان پلی جذاب بازی خصوصا در ترکیب با قابلیت‌های مختلف Archetype‌ها (همان کلاس‌های مختلف بازی) بسیار درخشان عمل می‌کند و مبارزاتی بسیار سرگرم‌کننده با ساختاری اصولی و جذاب را ارائه می‌دهد. حتی پس از صرف ساعت‌ها در Remnant 2، ممکن است سلاحی جدید پیدا کنید و بلافاصله عاشق آن شوید و ساعت‌ها به تجربه‌ی بازی ادامه دهید!

از سوی دیگر سلاح‌های سرد بازی نیز بسیار تنوع بالایی دارند و از شمشیر و تبر و گرز معمولی گرفته تا انواع و اقسام شمشیر‌ها و Melee Weapon‌های جادویی و عجیب و غریب، شاهد طیف وسیعی از سلاح‌های سرد هستیم که بسیاری از آن‌ها دارای فنون و حرکات قدرتمند اختصاصی و انحصاری‌ای هستند که به مذاق مخاطبان مختلف، خوش خواهند آمد. یکی از بزرگ‌ترین پیشرفت‌های بازی نسبت به نسخه‌ی قبلی، همین ساز و کار سلاح‌های سرد است که هم از لحاظ انیمیشن‌های ضربات و حمله و هم از لحاظ تنوع، گستردگی و فنون، به مراتب Remnant 2 از نسخه‌ی From The Ashes بهتر و کامل‌تر عمل کرده است و خصوصا فیزیک ضربات و انیمیشن‌های مختلف سلاح‌های سرد، پیشرفت چشم‌گیری داشته است.

به طور کلی وقتی صحبت از مبارزات، چه در قالب سلاح‌های گرم (Firearm) و چه در قالب سلاح‌های سرد (Melee Weapon) به میان می‌آید، عملکرد Remnant 2 بسیار تحسین‌برانگیز و رضایت‌بخش بوده است.

یکی از بزرگ‌ترین نقاط قوت بازی، بخش اکتشاف، جست و جو و کاوش (Exploration) آن است. نه تنها دلایل و انگیزه‌های بسیار زیادی مثل پیدا کردن سلاح‌ها، حلقه‌ها، Amulet‌ها و منابع مورد نیاز در Crafting در بازی وجود دارد، بلکه راز و رمزهای فراوانی نیز در گوشه گوشه‌ی دنیاهای مختلف بازی پنهان شده‌اند که پیدا کردن این مکان‌ها و آیتم‌های مخفی و کشف راز و رمزهای پنهان محیط‌های مختلف، از جنگل‌های Yaesha گرفته تا بیابان‌های N’Erud، خود نیازمند زمان و دقت بسیار زیادی هستند که همین مسئله، باعث می‌شود بارها و بارها مکان‌های مختلف بازی را تجربه کنید، بدون آن که حس یکنواختی به شما دست دهد و بخواهید تجربه‌ی خود را متوقف کنید. سازندگان Remnant 2، به خوبی ارزشمندی مفهوم کاوش و اکتشاف را درک کرده‌اند و همین مسئله باعث شده آن قدر نکات مخفی در دل مناطق مختلف بازی وجود داشته باشد، که تا همین امروز که در حال نوشتن این نقد و بررسی هستم، به طور مداوم شاهد کشفیات جدیدی از سوی مخاطبان هستیم که واقعا بزرگی و عظمت بازی را نشان می‌دهد.

مهم‌ترین تغییر و پیشرفت Remnant 2 نسبت به نسخه‌ی قبلی، حضور گسترده و تاثیرگذار کلاس‌های مختلف در قالب Archetype‌هاست که هر Archetype، استایل کاملا مجزا و منحصر به فردی در مبارزات دارد. هر Archetype، دارای چهار Perk است که با لول آپ کردن آن Archetype، همگی در دسترس قرار می‌گیرند. این Perk‌ها حالت Passive داشته و همیشه فعال هستند. حال ممکن یک Perk صرفا Damage سلاح‌های سرد و گرم را افزایش دهد و یک Perk دیگر، میزان مهمان دریافتی را بیشتر کند. هم‌چنین شاهد Team Perk نیز هستیم که همانطور که از اسمش مشخص است، روی تمام اعضای گروه تأثیر می‌گذارد و به عنوان مثال مواردی مثل بازیابی سلامتی یا Buff‌های مختلف را برای افراد گروه فعال می‌کند.

مهم‌تر از همه، Skill‌های سه گانه‌‌ای هستند که می‌بایست فعال شوند و پس از استفاده، وارد حالت Cooldown می‌شوند. این Skill‌ها نقطه‌ی اوج هر Archetype به شمار می‌آیند و بسته به هر کلاس، قابلیت‌های مختلفی را فعال می‌کنند. مثلا کلاس Engineer، با فعال کردن یکی از Skill‌هایش یک مینی گان قدرتمند به دست گرفته و شروع به شلیک می‌کند و کلاس Medic، می‌تواند خود یا اعضای تیمش را Heal کند و به همین منوال، کلاس‌های مختلف مثل Gunslinger، Handler، Challenger و کلاس‌های مختلف دیگر، دارای قابلیت‌های جذاب و متنوعی هستند که هنگام مبارزات و در لحظات به خصوص، گره گشا و کارآمد خواهند بود.

در کنار Perk‌های چهارگانه و Skill‌های سه گانه، هر کلاس و Archetype، دارای یک Prime Perk نیز هست که مهم‌ترین و صد البته قدرتمندترین Perk نیز محسوب می‌شود که همیشه و همه وقت فعال است. برای مثال Prime Perk کلاس Challenger این امکان را به مخاطب می‌دهد که پس از مرگ، دوباره Revive شده و به مبارزه ادامه دهد و یا Prime Perk کلاس Gunslinger، تمام سلاح‌های Equip شده را Reload کرده و چند ثانیه، گلوله بی‌نهایت در اختیار مخاطب قرار می‌دهد.

کم نیستند عناوین و بازی‌هایی که میزبان کلاس‌ها و Archetype‌های مختلفی هستند و حداقل روی کاغذ، تصمیم دارند به مخاطب آزادی عمل داده و سبک‌های بازی مختلفی خلق کنند؛ اما در عمل، آن چنان کلاس‌های مختلفشان تجربه‌ای جدید یا منحصر به فرد خلق نمی‌کند و به یک سری قابلیت ساده خلاصه می‌شود. اما Remnant 2 از آن دسته عناوین نادر و در اقلیتی است که به شکل فوق‌العاده‌ای سیستم و مکانیزم‌ کلاس‌ها را پیاده سازی کرده‌اند و نه تنها تنوع بسیار مناسبی از لحاظ تعداد Archetype‌ها ارائه می‌کند (هشت کلاس مختلف)، بلکه هر کلاس، کاملا سبک و سیاق مخصوص به خود را داراست و تجربه‌ای منحصر به فرد و خاص را به ارمغان می‌آورد. کلاس Summoner متکی به موجودات همراهش است، Engineer با سلاح‌های فوق سنگین و Turret سر و کار دارد، Medic شخصیتی ساپورتر است و به همین منوال، تک تک کلاس‌های بازی، روی یک یا چند ویژگی خاص تمرکز دارند.

جذابیت کلاس‌های بازی به همین جا ختم نمی‌شود، چرا که پس از انتخاب کلاس اولیه هنگام ساخت شخصیت، تعداد بیشتری کلاس در دنیای بازی پنهان شده‌اند که آزاد سازی این کلاس‌ها، مستلزم به دست آوردن آیتم‌های مختلف و بعضا پنهانی است. نکته‌ی جذاب این است که لازم نیست برای تجربه‌ی کلاس‌های دیگر یک شخصیت جدید خلق کنید و پیشرفت خود را از دست دهید، بلکه می‌توانید در ادامه کلاس‌های مختلف را Equip کرده و آن‌ها را تجربه کنید.

هنوز کار ما با کلاس‌های بازی تمام نشده است! سازندگان یک اقدام مثبت دیگر نیز انجام داده‌اند و آن اقدام، امکان استفاده از دو کلاس و Archetype در آن واحد است، با این تفاوت که کلاس دوم، به Prime Perk دسترسی ندارد اما تمام Perk‌ها و Skill‌های دیگر را در اختیار گیمر قرار می‌دهد.

