عناوین Final Fantasy 16 ،Diablo 4 و Street Fighter 6، پرفروش‌ترین بازی‌های ماه ژوئن (خرداد ماه) در آمریکا هستند. با ما همراه باشید.

Circana (که قبلاً به عنوان گروه NPD شناخته می‌شد) داده‌های مربوط به فروش نرم‌افزار و سخت‌افزار در ایالات متحده را برای ماه ژوئن ۲۰۲۳ منتشر کرده و تعجبی ندارد که برخی از بزرگترین عرضه‌های جدید ماه در صدر نمودارها قرار دارند.

Final Fantasy 16 ،Diablo 4 و Street Fighter 6، سه بازی پرفروش ماه بوده‌اند که به ترتیب در صدر جدول فروش قرار گرفتند. از دیگر عناوین جدید در بین ۱۰ بازی برتر می‌توان به F1 Manager 2023 در رتبه ۱۵ و Story of Seasons: A Wonderful Life در رتبه ۱۷ اشاره کرد.

Diablo 4 نیز پس از Hogwarts Legacy و The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom، به سومین بازی پرفروش سال تبدیل شده است. در همین حال، Final Fantasy 16 و Street Fighter 6 به ترتیب در رتبه‌های ۹ و ۱۰ قرار دارند.

قابل ذکر است که فروش ماه عرضه Street Fighter 6 در ایالات متحده نیز دو برابر بیشتر از فروش Street Fighter 5 بوده. از سال ۲۰۱۹، این بزرگ‌ترین آمار ماه عرضه برای یک عنوان فایتینگ به شمار می‌رود.

در زمینه سخت‌افزار، PS5 پیشتاز بوده و به عنوان پرفروش‌ترین کنسول ماه در ایالات متحده هم از نظر فروش دلار و هم از نظر فروش واحد ظاهر شده است، به این معنی که همچنان در هر دو جبهه برای کل سال پیشرو است.

فروش واحد پلی استیشن در ژوئن ۲۰۲۳ نیز بیش‌ترین میزان فروش در یک ماه از ژوئن ۲۰۱۰ را تجربه کرده، در حالی که هزینه‌های سخت‌افزاری پلی استیشن نیز به بالاترین میزان خود در ماه ژوئن از سال ۲۰۰۸ تاکنون رسیده است.

نظر شما در این باره چیست؟

منبع: GamingBolt