استودیوی بیهیویر اینتراکتیو (Behavior Interactive)، با انتشار یک تیزر، بازسازی سفینه‌ی Nostromo از فیلم اصلی Alien که در سال ۱۹۷۹ اکران شده است را نشان می‌دهد.

این تریلر همچنین نمایی کوتاه از هیولای فیلم، یعنی زنومورف (Xenomorph) را نشان می‌دهد که به سمت تصویر حمله می‌کند.

طبق این پیش‌نمایش، اطلاعات بیشتری از بسته‌ی الحاقی Alien، در تاریخ ۸ آگوست (۱۷ مرداد) در دسترس قرار خواهد گرفت.

این بازی از زمان انتشار خود در سال ۲۰۱۶، شخصیت‌های منفی و قهرمانان معروف زیادی را به مجموعه خود اضافه کرده است. آپدیت Alien سی و چهارمین بسته‌ی الحاقی خواهد بود که به بازی اضافه می‌شود. اوایل امسال اعلام شد که یک اقتباس سینمایی از Dead by Daylight توسط بلوم‌هاوس (Blumhouse)، استودیوی سازنده فیلم‌هایی مانند The Purge، Insidious ،Paranormal Activity و Get Out، در دست تولید است.