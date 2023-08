اعلام شده است که عنوان Saints Row در تاریخ ۲۴ آگوست ۲۰۲۳ (۲ شهریور ۱۴۰۲) به پلتفرم استیم (Steam) خواهد آمد. با ما همراه باشید.

از زمان انتشار آن در آگوست گذشته، ریبوت بازی Saints Row تنها از طریق فروشگاه اپیک گیمز (Epic Games) برای رایانه‌های شخصی در دسترس بوده، اما این بازه انحصاری یک ساله به زودی به پایان می‌رسد، به این معنی که بازی به زودی از طریق فروشگاه‌های دیگر نیز در دسترس خواهد بود.

اوایل امسال، به‌روزرسانی‌های انجام شده در پایگاه اطلاعات استیم نشان داد که عنوان مذکور در آینده به این پلتفرم راه خواهد یافت و حالا این موضوع به صورت رسمی تایید شده است. به تازگی ناشر بازی یعنی دیپ سیلور (Deep Silver)، با انتشار توییتی اعلام کرده که بازی Saints Row در تاریخ ۲۴ آگوست برای Steam عرضه خواهد شد.

این عنوان جهان‌باز در هنگام انتشار، مشکلاتی داشت که منجر به فروشی کم‌تر از حد انتظار شد، اما حالا یک سال بعد از عرضه با به‌روزرسانی‌های متعدد، کاربران استیم به وضوح تجربه‌ای بسیار روان‌تر خواهند داشت.

Saints Row همچنین در ماه‌های اخیر دو بسته الحاقی با نام‌های The Heist and the Hazardous و Doc Ketchum’s Murder Circus دریافت کرده است، در حالی که سومین و آخرین DLC پولی آن، یعنی A Song of Ice and Dust، در تاریخ ۸ آگوست (۱۷ مرداد) عرضه خواهد شد.

منبع: GamingBolt