آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم؟ از Insidious: The Red Door تا Twisted Metal علی محمدپناه ۱۲ مرداد ۱۴۰۲ - 10:00

این آخر هفته قرار است به معرفی فیلم ترسناک Insidious: The Red Door، فیلم Sympathy for the Devil و سریال Twisted Metal بپردازیم. فرنچایزهای ترسناک مختلفی در دنیای سینما وجود دارند که برخی از آن‌ها توانستند به موفقیت قابل‌توجهی برسند و یکی از آن‌ها نیز فرنچایز «توطئه‌آمیز» است که برخی از آثار آن بسیار جذاب و تماشایی هستند و حالا پنجمین فیلم این فرنچایز تحت عنوان فیلم توطئه‌آمیز: در قرمز (Insidious: The Red Door) سعی دارد تا پایانی خوب را برای این مجموعه رقم بزند اما باید گفت که در این کار ناموفق بوده است. در ادامه بیشتر به این فیلم خواهیم پرداخت. در ادامه این مطلب از سری مطالب «آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم» نیز به سراغ معرفی فیلمی از نیکلاس کیج تحت عنوان فیلم همدردی با شیطان (Sympathy for the Devil) می‌رویم. پس از آن نیز از فیلم ضربه پنهان (Hidden Strike) با بازی نیکلاس کیج و جان سینا بیشتر خواهیم گفت و درباره سریال عملیات ویژه: شیرزن (Special Ops: Lioness) و سریال فلز درهم تنیده (Twisted Metal) صحبت خواهیم کرد. همراه با ما باشید. فیلم توطئه‌آمیز: در قرمز (Insidious: The Red Door) فیلم Insidious 5 عوامل سازنده: فیلم «توطئه‌آمیز: در قرمز» اثری ترسناک و فراطبیعی به شمار می‌رود که سکان کارگردانی آن را پاتریک ویلسون در دست داشته است، کسی که اولین تجربه کارگردانی خودش را با این اثر به دست می‌آورد. فیلم‌نامه این فیلم را نیز اسکات تیمز بر اساس داستانی از لی وانل قلم زده است. این فیلم دنباله‌ای مستقیم برای فیلم Insidious: Chapter 2 است و پنجمین فیلم این فرنچایز محسوب می‌شود. داستان و بازیگران: تای سیمپکینز، پاتریک ویلسون، رز بایرن، اندرو آستور، جوزف بیشارا و لین شاین از جمله بازیگرانی هستند که در فیلم «توطئه‌آمیز: در قرمز» نقش‌آفرینی می‌کنند و این در حالی است که آن‌ها در فیلم‌های قبلی این مجموعه نیز حضور داشتند. این فیلم داستان جاش لمبرت را دنبال می‌کند که به شرق می‌رود تا پسرش به نام دالتون را به مدرسه ببرد. با این حال، رویای کالج دالتون به‌زودی به کابوسی وحشتناک تبدیل می‌شود، آن هم زمانی که شیطان سرکوب شده گذشته‌اش ناگهان هر دوی آن‌ها را به وحشت می‌اندازد. آیا فیلم «توطئه‌آمیز: در قرمز» ارزش دیدن دارد؟ قسمت‌های قبلی این فرنچایز توانستند برخی لحظات خوب را درون خودشان جای بدهند اما در پشت فیلم «توطئه‌آمیز: در قرمز» پایان ناامیدکننده‌ای برای فرنچایزی قرار دارد که زمانی ترسناک بوده است. پاتریک ویلسون با وجود اینکه اولین تجربه کارگردانی‌اش را سپری می‌کند لزوماً محصول بدی نساخته اما با موارد آشنا و کلیشه‌ای سروکار داشته که برای مخاطبان بسیار تکراری هستند. در هر صورت این فیلم توانسته این فرنچایز را به یک نقطه پایان برسد و در عین حال، فروش خوبی نیز در گیشه داشته باشد. فیلم همدردی با شیطان (Sympathy for the Devil) فیلم Sympathy for the Devil عوامل سازنده: فیلم «همدردی با شیطان» اثری در ژانر مهیج و روانشناختی به شمار می‌رود که سکان کارگردانی آن را یووال آدلر در دست داشته و فیلم‌نامه آن را نیز لوک پرادایس قلم زده است. داستان و بازیگران: در فیلم «همدردی با شیطان» نیکلاس کیج نقش شخصیتی به نام مسافر را بازی می‌کند و این در حالی است که جوئل کینامن نقش شخصیتی به نام راننده را به تصویر می‌کشد. این فیلم داستان راننده‌ای را بازگو می‌کند که با زور اسلحه مجبور می‌شود تا مسافری مرموز را به مکان‌های مختلف ببرد و همین نیز باعث می‌شود تا در یک بازی موش و گربه گرفتار شود. آیا فیلم «همدردی با شیطان» ارزش دیدن دارد؟ فیلم «همدردی با شیطان» از حضور دو بازیگر برجسته خودش یعنی نیکلاس کیج و جوئل کینامن به‌خوبی بهره می‌برد و در کل می‌توان گفت که این اثر مهیج از ابتدا تا انتها به‌خوبی کار خودش را پیش می‌برد. ممکن است زمانی طول بکشد که همه چیز در داستان فیلم «همدردی با شیطان» شکل بگیرند و متمرکز شوند اما در نهایت، به اثری جذاب و تماشایی با نقش‌آفرینی‌های بسیار خوب از سوی بازیگرانش تبدیل می‌شود که می‌توان از تماشای آن در این آخر هفته لذت برد. فیلم ضربه پنهان (Hidden Strike) فیلم Hidden Strike عوامل سازنده: فیلم «ضربه پنهان» اثری آمریکایی و چینی در ژانر اکشن، کمدی و ماجراجویی است که سکان کارگردانی آن را اسکات وا در دست داشته و فیلم‌نامه آن را نیز آرش عامل نوشته است. داستان و بازیگران: جکی چان، جان سینا و پیلو اسبیک از جمله بازیگرانی هستند که در فیلم «ضربه پنهان» نقش‌آفرینی می‌کنند، فیلمی که داستان دو سرباز سابق را بازگو می‌کند که در یکی از خطرناک‌ترین جاده‌های جهان به شکلی بی‌وقفه در حال حرکت هستند و این در حالی است که در طول مسیر با خطرهای بسیار زیادی مواجه می‌شوند. آیا فیلم «ضربه پنهان» ارزش دیدن دارد؟ فیلم «ضربه پنهان» از جمله آثاری است که به‌خوبی روی طرح داستانی آن کار نشده است و استفاده بیش از حد از جلوه‌های کامپیوتری سبب شده تا اکشن آن جذابیت و حس تماشایی بودن را نداشته باشد. این در حالی است که جان سینا و جکی چان آن جذبه لازم را در کنار یکدیگر ندارند، آن هم در حالی که هر دوی آن‌ها از جمله بازیگران بااستعداد و توانمند هستند. همه این موارد سبب شدند تا این اثر برای همه افراد تماشایی و جذاب نباشد. سریال عملیات ویژه: شیرزن (Special Ops: Lioness) سریال Special Ops Lioness عوامل سازنده: سریال «عملیات ویژه: شیرزن» اثری در ژانر مهیج و جاسوسی است که توسط تیلور شریدان خلق شده است و محصولی از سرویس آنلاین پارامونت پلاس به شمار می‌رود. داستان و بازیگران: سریال «عملیات ویژه: شیرزن» داستان کروز مانوئلوس را دنبال می‌کند که وظیفه پیدا کرده تا با دختر یک فرد متهم به تروریست بودن دوست شود، کسی که تحت نظارت آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا قرار دارد. زوئی سالدانیا نقش اصلی این سریال را بازی می‌کند و در کنار وی نیز بازیگرانی همچون لایسلا دی اولیویرا، دیو آنابل، جیل واگنر، لامونیکا گارت، نیکول کیدمن و مورگان فریمن حضور دارند. آیا سریال «عملیات ویژه: شیرزن» ارزش دیدن دارد؟ ستاره سریال «عملیات ویژه: شیرزن» یعنی زوئی سالدانیا توانسته با نقش‌آفرینی درخشان و برجسته خودش انرژی لازم برای این اثر را فراهم می‌کند اما باید گفت که این سریال به اندازه کافی قانع‌کننده و جذاب نیست که توجه همه مخاطبان را به خودش جلب کند و در طی هشت قسمت این توجه را نگه دارد. سریال فلز درهم تنیده (Twisted Metal) سریال Twisted Metal عوامل سازنده: سریال «فلز در هم تنیده» یا «توئیستد متال» اثری در ژانر کمدی، اکشن و پسا آخرالزمانی است که توسط رت ریس، پل ورنیک و مایکل جاناتان اسمیت توسعه داده شده و بر اساس مجموعه بازی‌ای به همین نام از کمپانی سونی است. داستان و بازیگران: در سریال «فلز در هم تنیده» آنتونی مکی، استفانی بئاتریز، جو سینوآ، ویل آرنت و توماس هیدن چرچ نقش‌آفرینی می‌کنند. این سریال داستان شخصیتی به نام جان دو در سرزمینی پساآخرالزمانی و بایر را روایت می‌کند که به‌عنوان مأمور تحویل مشغول به کار است و مأموریت تحویل یک بسته در جهانی پر از افراد غارتگر و متخاصم به او محول می‌شود. او با موقعیتی بسیار بزرگ روبه‌رو می‌شود اما برای اینکه آینده بهتری داشته باشد، باید با قاتلین مرگبار و خودروهای نابودگر مواجه شود. آیا سریال «فلز در هم تنیده» ارزش دیدن دارد؟ سریال «فلز در هم تنیده» سعی دارد تا در فصل اول خودش مخاطبان را با دنیای خودش آشنا کند و در این کار نیز موفق می‌شود. این سریال از سرعت بسیار خوبی در داستان خودش برخوردار است و قسمت‌های نیم ساعته نیز به این موضوع بسیار کمک کرده است. این در حالی است که این اثر توانسته جنبه سرگرم‌کنندگی خودش را نیز حفظ کند. البته برخی جنبه‌های احمقانه نیز در این اثر به چشم می‌خورند که باعث می‌شوند این سریال به بزرگی دیگر اقتباس‌ها از بازی‌های ویدیوئی نباشد اما همچنان این اثر مخاطب خاص خودش را دارد که از تماشای آن لذت می‌برند. در این مطلب از سری مطالب آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم به سراغ معرفی فیلم «توطئه‌آمیز: در قرمز»، فیلم «همدردی با شیطان»، فیلم «ضربه پنهان»، سریال «عملیات ویژه: شیرزن» و سریال «فلز در هم تنیده» رفتیم. نظر شما درباره این آثار چیست؟

