از نسخه کالکتور بازی Alone in the Dark رونمایی شد

شرکت THQ Nordic از نسخه‌ی کالکتور بازی Alone in the Dark رونمایی و جزئیات مربوط به آن را منتشر کرده است. نسخه کالکتور اثر مذکور ۱۸۰ پوند قیمت دارد و تنها به ۵۰۰۰ نسخه محدود خواهد شد.

نسخه‌ی کالکتور بازی Alone in the Dark شامل موارد زیر می‌شود:

مجسمه مرد تاریک

یک نسخه از بازی برای پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس و PC

یک جلد استیل‌بوک از Alone in the Dark

یک مجسمه مینیاتوری Ostadte

یک پکیج دی‌ال‌سی برای نسخه کالکتور (شامل پکیج لباس Derceto 1992، حالت تفسیر کارگردان، بسته فیلتر حالت ترسناک قدیمی.

یک آویز درب با عبارت Do Not Disturb

یک ست دیوار استیکر Derceto 1030

از ۵۰۰۰ نسخه‌ی کالکتور Alone in the Dark، شماره‌های ۱ الی ۲۰ از طریق فروشگاه فیزیکی THQ Nordic در وین شماره های ۲۱-۴۹۹۹ از طریق فروشگاه آنلاین THQ Nordic و شرکای خرده فروشی منتخب در دسترس خواهند بود. همچنین شماره ۵۰۰۰ به منظور حفظ و نگهداری به آرشیو بازی‌های Embracer تحویل داده می‌شود.

همچنین نسخه‌ی فیزیکی استاندارد بازی Alone in the Dark برای PC به ۳۵۰۰ واحد در سراسر جهان محدود خواهد شد. شماره ۱ تا ۲۰ به فروشگاه THQ Nordic در وین، شماره ۲۱ الی ۳۴۹۹ به فروشگاه آنلاین THQ Nordic و شرکای خرده فروشی و شماره ۳۵۰۰ به آرشیو بازی‌های Embracer تعلق خواهند داشت.

تریلر معرفی نسخه‌ی کالکتور بازی Alone in the Dark را می‌توانید در قسمت زیر مشاهده کنید.

بازی Alone in the Dark که توسط استودیوی سوئدی Piece Interactive در دست توسعه است، در تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۲ (۲۵ اکتبر ۲۰۲۳) در دسترس دارندگان کنسول‌های پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس و پلتفرم PC قرار خواهد گرفت. بازیگران شناخته شده‌ای از جمله دیوید هاربر (David Harbour) و جودی کومر (Jodie Comer) در این اثر ایفای نقش می‌کنند.

