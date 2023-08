نسخه‌ی بتای اختصاصی بازی Payday 3، در ۲ آگوست (۱۱ مرداد) منتشر شد و برای چند روز آینده در پلتفرم‌های PC و Xbox Series X/S در دسترس خواهد بود. در حال حاضر تنها یک Heist با نام No rest for the wicked وجود دارد، اما پلیرها انتظار دارند تا در زمان عرضه شاهد تعداد بیشتری […]

Payday 3 با هشت Heist مختلف، عرضه خواهد شد سجاد عرفانی ۱۲ مرداد ۱۴۰۲ - 13:12