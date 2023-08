فروش نینتندو سوییچ به ۱۲۹.۵۳ میلیون واحد رسید

نینتندو (Nintendo) طی سه ماهه نخست سال مالی جاری، ۳.۹۱ میلیون واحد از سوییچ را به فروش رسانده که ۱۳.۹ درصد از میزان فروش سال گذشته بیشتر است.

نینتندو سوییچ در هفتمین سال از عمر خود به سر می‌برد و شنیده‌ها حاکی از آن است که نینتندو قصد دارد جانشین بعدی‌اش را در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ عرضه کند. اما با این حال، سوییچ همچنان به روند روبه‌رشد فروش خود ادامه می‌دهد.

نینتندو اخیراً در جریان گزارش درآمد سه ماهه خود اعلام کرد که تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۳ (۹ تیر ۱۴۰۲)، کنسول سوییچ ۱۲۹.۵۳ میلیون دستگاه در سراسر جهان فروخته که نسبت به ۱۲۵.۶۲ میلیون واحد در پایان سه ماهه قبل افزایش داشته است.

طی سه ماهه اول سال مالی ۲۰۲۳/۲۴، نینتندو ۳.۹۱ میلیون واحد از سوییچ را به فروش رسانده که ۱۳.۹ درصد از میزان فروش سال مالی گذشته بیشتر است.

اگرچه فروش مدل پایه و لایت با کاهش مواجه شده (به ترتیب ۵۱.۳ و ۲۶.۷ درصد)، اما مدل اولد شاهد افزایش ۸۳.۶ درصدی فروش بوده است.

در مجموع ۵۲.۲ میلیون واحد نرم‌افزاری نیز در طول سه ماهه‌ی مذکور فروخته شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۶.۱ درصد افزایش داشته. این را می‌توان تا حد زیادی به The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom نسبت داد که تاکنون بیش از ۱۸.۵ میلیون نسخه فروخته است.

نینتندو همچنین آمار فروش به‌روزرسانی شده‌ای را برای ده عنوان پرفروش کنسول سوئیچ منتشر کرده و شاهد Tears of the Kingdom در رتبه‌ی نهم هستیم.

منبع: GamingBolt