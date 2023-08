کلون بازی The Last of Us از فروشگاه نینتندو حذف شد

کلون ضعیف بازی The Last of Us که با عنوان The Last Hope: Dead Zone Survival برای نینتندو سوییچ عرضه شده بود، پس از ادعای سونی مبنی بر حق کپی‌رایت، از فروشگاه نینتندو حذف شد.

دیگر امکان خرید این بازی وجود ندارد و زمانی که به تریلر رسمی نگاه می‌کنید با پیغام کپی‌رایت مواجه می‌شوید. صفحه‌ی بازی در فروشگاه نینتندو نیز پیام خطای ۴۰۴ را به نمایش می‌گذارد.

بازی The Last Hope: Dead Zone Survival در زمان عرضه‌اش روی نینتندو سوییچ، به دلایل آشکاری سرتیتر اخبار را به خود اختصاص داد و اگر این سرتیترها و تقیلدهای واضح از The Last of Us نبودند، شاید زیر ذره‌بین سونی و دیگر بزرگان دنیای بازی قرار نمی‌گرفت.

این کلون به قدری ضعیف بود که به نظر می‌رسد ادعای حق کپی‌رایت در واقع بهترین چیزی است که می‌توانست اتفاق بیفتد.

