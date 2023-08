Telltale بازگشته است؛ حالا با عنوانی جذاب در فضا، پرجزئیات‌تر از همیشه و با کیفیت قابل قبول. با گیمفا همراه باشید تا به بررسی قسمت اول از The Expanse: A Telltale Series بپردازیم. Telltale، استاد داستان‌گویی استودیوی Telltale را با عناوین داستانی و سریالی آن می‌شناسیم. بازی‌هایی مثل The Walking Dead و The Wolf Among […]

نقد و بررسی قسمت اول بازی The Expanse: A Telltale Series محمد علیائی ۱۲ مرداد ۱۴۰۲ - 19:47