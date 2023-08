آمار فروش The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom اعلام شد

به تازگی، آمار فروش بازی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom اعلام شده است. با ما همراه باشید.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۳ (۹ تیر ۱۴۰۲) بیش از ۱۸.۵۱ میلیون واحد در سرتاسر جهان فروخته است. آمار فروش به‌روز شده‌ی این عنوان توسط نینتندو در طی گزارش درآمد سه ماهه اخیر خود اعلام شد.

Tears of the Kingdom در عرض سه روز پس از انتشار بیش از ۱۰ میلیون نسخه فروخت و واضح است که در هفته‌های پس از آن با نرخ چشمگیری به فروش خود ادامه داده.

طبق گفته نینتندو، Tears of the Kingdom تقریباً نیمی از فروش نرم‌افزارهای فرست پارتی را برای این شرکت در سه ماهه اول سال مالی جاری تشکیل می‌دهد و کسانی که نسخه قبلی آن، یعنی Breath of the Wild را بازی کرده‌اند «محرک اصلی فروش» هستند.

با این حال، نینتندو می‌گوید که در هفته‌های پس از عرضه، درصد فزاینده‌ای از خریدها توسط مصرف‌کنندگانی انجام شده که هنوز بازی سال ۲۰۱۷ را تجربه نکرده‌اند.

جالب اینجاست که Tears of the Kingdom، با فاصله‌ای کمتر از یک میلیون واحد، به نهمین بازی پرفروش سوییچ تا به امروز تبدیل شده و درست پشت سر Super Mario Party قرار دارد.

باتوجه به اینکه بازی مذکور به تازگی منتشر شده، احتمالاً همچنان در این لیست بالاتر خواهد رفت، اما آیا می‌تواند از کل فروش Breath of the Wild – که حدود ۳۰ میلیون واحد بیشتر است – پیشی بگیرد؟ هنوز مشخص نیست.

نینتندو همچنین اعلام کرده که کنسول سوییچ بیش از ۱۲۹.۵ میلیون دستگاه در سراسر جهان فروخته است.

نظر شما در این باره چیست؟

منبع: GamingBolt