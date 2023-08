فلورنس پیو علی‌رغم حضور کوتاه مدت خود در سینما موفق شده تا در آثار بزرگ و ارزشمندی به ایفای نقش بپردازد.

فلورنس پیو در تاریخ ۳ ژانویه ۱۹۹۶ (۱۳ دی ۱۳۷۴) در شهر آکسفورد واقع در کشور انگلیس چشم به جهان گشود. خانواده او را مادرش دبورا، رقصنده و پدرش کلینتون، یک رستوران‌دار تشکیل می‌دهند و صاحب خواهر و برادرانی به نام‌های توبی، آرابلا و رافائلا نیز می‌باشد که در عرصه‌هایی همچون بازیگری و نوازندگی مشغول به کار هستند.

فلورنس پیو در دوران کودکی به بیماری انسداد راه هوایی دچار شد و به حدی این مسئله برای وی شدت داشت که خانواده‌اش مجبور شدند تا او را در بیمارستان بستری نموده و برای مدتی بسیار طولانی با پزشکان و داروهای متعددی سر و کار داشت که وضعیت را برایش غیرقابل تحمل جلوه داده بود و شدت بیماری او در این مدت نه تنها کاهش پیدا نکرد، بلکه رو به وخامت رفت تا جایی که خانواده‌اش به کشور اسپانیا نقل مکان کردند تا بلکه هوای گرم آن جا شرایط را برای فلورنس بهبود ببخشد و آن‌ها تا سن ۶ سالگی وی در اسپانیا ماندگار شده و سپس به زادگاه دخترشان بازگشتند.

او در همان سن ۶ سالگی وارد عرصه تئاتر کودکان شد و نقش مریم مقدس را در یک نمایش‌ مولودی به تصویر کشید که چنین اتفاقی برای وی شگفت‌انگیز جلوه نمود و از همان دوران به عرصه بازیگری علقه پیدا کرد تا جایی که تحصیل وی در آکادمی‌های خصوصی مدارسی همچون ویچ‌وود و سنت ادوارد را بدون هیچ علاقه‌ای دنبال می‌کرد؛ زیرا شدت علاقه او به بازیگری عملاً تمرکزی برای درس‌هایش باقی نگذاشته بود.

آرزوی ورود به عرصه بازیگری در نهایت با رسیدن به سن ۱۸ سالگی برای فلورنس پیو نوجوان محقق شد. زمانی که با همراهی میسی ویلیامز و مونیکلا دولان به ایفای نقش در فیلم درام The Falling (سقوط) به کارگردانی کارول مورلی پرداخت. اثری که به سبب جذابیت ظاهری و همچنین قدرت بازیگری فلورنس پیو، مورد توجه منتقدین سینما قرار گرفت و در جشنواره فیلم لندن نیز نامزد دریافت جایزه شد.

او یک سال بعد به عنوان یکی از اعضای تیم بازیگری در قسمت آزمایشی سریال Studio City (استودیو سیتی) در مقابل دوربین ظاهر شد. با این حال حواشی پشت صحنه باعث شد تا تولید این سریال در همان ابتدای کار متوقف شود و فلورنس پیو نیز بعدها در جریان یکی از مصاحبه‌های خود فاش کرد که کادر پشت صحنه این مجموعه فشارهای بسیاری را برای گریم و تغییر ظاهر به وی اعمال کرده بودند که شرایط سخت و زننده‌ای را برایش فرام کرده بود.

جنجال‌های Studio City نه تنها تاثیری در مسیر بازیگری فلورنس پیو نداشت، بلکه تا سال ۲۰۱۸ به ایفای نقش در پروژه‌های سریال و سینمایی مختلفی همچون Lady Macbeth (لیدی مکبث)، The Commuter (مسافر همیشگی)، Outlaw King (پادشاه یاغی)، Malevolent (بدخواه)، Marcella (مارسلا) و King Lear (شاه لیر) پرداخت که بسیاری از آن‌ها شاهد هنرنمایی چشم‌گیری از وی بودند که تحسین منتقدین را در پی داشته و شهرتی نسبتی را برایش رقم زدند.

هنرنمایی تماشایی فلورنس پیو در فیلم Lady Macbeth برایش جایزه بهترین بازیگر زن در جشنواره فیلم مستقل بریتانیا را به همراه داشت و به سبب حضور در پروژه‌های ارزشمند سینما و تلویزیون در سال ۲۰۱۸ در فهرست ستارگان نوظهور جشنواره بفتا راه پیدا کرد و نامزد دریافت چنین جایزه ارزشمندی شد که در رقابت با دنیل کالویا از تصاحب این جایزه ناکام ماند. پروژه‌های دیگر وی همچون Outlaw King و The Little Drummer Girl (دخترک درامر) نیز با وجود آن که جایزه‌ای را برایش به همراه نداشتند اما شگفتی منتقدین و مخاطبین را پی داشته و بسیاری از بینندگان این آثار، محور قدرت بازیگری این جوان جویای نام شده بودند.

در حالی که بسیاری از هم سن و سالان فلورنس پیو در هالیوود درگیر حاشیه و جنجال‌های مختلفی بودند، او در خفا مشغول گزینش آثار منتقد پسندی بود تا بلکه پله‌های ترقی را یکی پس از دیگری طی نماید و سال ۲۰۱۹ نیز شاهد شکوفایی وی در آثار ارزشمندی بودیم که زندگی‌اش را برای همیشه دگرگون کردند. او سال ۲۰۱۹ را با کمدی و درام Fighting with My Family (مبارزه با خانواده‌ام) آغاز کرد که به چالش‌ خانواده‌ها در برابر سن بلوغ نوجوانانی پرداخت که در رویای مستقل شدن به سر می‌برند.

پروژه بعدی او در همکاری با آری استر رقم خورد تا ایفای نقش اصلی فیلم ترسناک و دلهره‌آور Midsommar (میدسامر) را بر عهده بگیرد. فیلمی بسیار هولناک و شوکه‌کننده که فلورنس پیو برای ایفای نقش شخصیت دنی آردور و تحمل بار روانی این پروژه به حدی برای وی طاقت‌فرسا بود که روح و روان او در دنیای واقعی نیز تحت تاثیر قرار گرفته بود. با وجود این مسائل اما او موفق شد تا تجربه حضور در ژانر جدیدی را داشته باشد که نتیجه مثبتی نیز بر جای گذاشت و هنرنمایی او بینندگان Midsommar را با وحشت و بهت و حیرت روبرو کرده بود.

در پایان سال ۲۰۱۹ نیز مهمترین پروژه کارنامه بازیگری خود را به سبب همکاری با گرتا گرویگ رقم زد. فیلم درام Little Women (زنان کوچک) که او را با سرشه رونان، اما واتسون، مریل استریپ و تیموتی شالامی هم‌بازی می‌کرد و از روایت داستانی زیبا و تماشایی بهره می‌برد که هنرنمایی فلورنس پیو نسبت به باقی بازیگران بسیار چشم‌گیر جلوه کرد و به مانند بمبی پر سر و صدا در هالیوود به صدا در آمد. هنرنمایی قابل توجهی که باعث شد تا در جشنواره‌های مهمی همچون بفتا و اسکار نامزد دریافت جایزه بشود.

فلورنس پیو به سبب گزینش کارهای خود و حضور در پروژه‌هایی ارزشمند و تماشایی، در سن ۲۳ سالگی به شهرت زیادی دست یافت و این مسئله سیل پیشنهاد در فیلم و سریال‌های بزرگی را به سمت وی روانه کرد که در این بین استودیو مارول نیز ایفای نقش بیوه سیاه جدید دنیای سینمایی خود به نام یلنا بلووا را به وی پیشنهاد داد. پیشنهادی که با نظر مثبت این بازیگر جوان مواجه شد و این مسئله با نقش آفرینی در فیلم Black Widow (بیوه سیاه) رنگ و بوی واقعیت به خود گرفت.

فیلمی جنجالی و پرحاشیه که با همه گیری ویروس کرونا در سطح بین‌المللی مواجه شد و اکران آن تا سال ۲۰۲۱ به تعویق افتاد. فیلمی که حکم خداحافظی با ناتاشا رومانوف اسکارلت جوهانسون را ایفا نمود تا مخاطبین بتوانند با خواهر وی به نام یلنا بلووا آشنا شوند. کسی که با فیلم Black Widow به دنیای سینمایی مارول اضافه شد تا لقب بیوه سیاه جدید سینما را بر عهده بگیرد و هنرنمایی وی در جلب نظر مثبت طرفداران مارول بسیار چشمگیر ظاهر شد و به عنوان یکی از معدود نکات مثبت این فیلم ابرقهرمانی در سینمای جهان تاثیرگذار ظاهر شد.

او در همان سال ۲۰۲۱ نقش بیوه سیاه را در سریال Hawkeye تکرار کرد و شخصیتی خاکستری و ضدقهرمان را به تصویر کشید که همان حضور کوتاه وی نیز با استقبال مخاطبین مواجه شد و فلورنس پیو به زیبایی موفق شده بود تا جای خالی اسکارلت جوهانسون را در دنیای سینمایی مارول جبران نماید و استودیو مارول نیز که از چنین بازخوردهای مثبتی رضایت کامل داشت، اعلام کرد که شاهد حضور فلورنس پیو در آثار بیشتری از MCU خواهیم بود که مهمترین آن فیلمی تحت عنوان Thunderbolts (تاندربولتز) می‌باشد که برای اکران در سال ۲۰۲۴ در نظر گرفته شده است.

در کنار حضور موفقیت آمیزی که فلورنس پیو با دنیای سینمایی مارول پس از آغاز فاز چهارم آن رقم زد، سال ۲۰۲۲ را با فیلم پر رمز و راز Don’t Worry Darling (نگران نباش عزیزم) به کارگردانی اولیویا وایلد آغاز کرد. فیلمی که در پشت صحنه با حواشی بسیاری روبرو شد و عملاً برخی از بازیگرانش همچون هری استایلز و کریس پاین جنگی رسانه‌ای را به راه انداخته بودند. اثری پرحاشیه که توفیق چندانی در گیشه کسب نکرد و حتی هنرنمایی فلورنس پیو نیز موجب نجات این پروژه نشد و به سرعت از یادها فراموش گشت.

او سال ۲۰۲۲ با با فیلم درام و روان‌شناختی The Wonder (شگفتی) ادامه داد و در پایان سال نیز صداپیشگی در انیمیشن Puss in Boots: The Last Wish (گربه چکمه‌پوش: آخرین آرزو) را بر عهده گرفت. دنباله‌ای که پس از ۱۲ سال ساخته شد و به حدی روایت داستان آن جذاب و تماشایی بود که با استقبال بی‌سابقه‌ای از سوی مخاطبین عام و منتقدین مواجه شد و در فصل جوایز نیز بسیار درخشان ظاهر شد و نامزد دریافت بهترین جایزه در جشواره اسکاری گشت که در رقابت با Guillermo del Toro’s Pinocchio (پینوکیوی گیرمو دل تورو) از دست یابی به آن ناکام ماند.

