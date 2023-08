فهرست اسلحه‌هایی که در بازی تیراندازی اول شخص آتی اکتیویژن (Activision) یعنی Call of Duty: Modern Warfare 3، در دسترس خواهند بود، ظاهرا لو رفته است.

کاربر Much_Draft_277 در ردیت، فهرست اسلحه‌هایی را که در Call of Duty: Modern Warfare 3 در دسترس خواهند بود، به اشتراک گذاشته است. این اطلاعات که از طریق یک داده‌کاوی بدست آمده، شناسه سلاح‌ها را به کلاس‌های Assault Rifles ،Battle Rifles Marksman Rifle ،Machine Guns ،Handguns ،Shotguns ،Sub-Machine Guns ،Sniper و Lethal تقسیم می‌کند.

Assault Rifles

Bushmaster ACR in 5.56

Heckler & Koch G36

Bushmaster ACR in .300

CZ 805 BREN in 5.56

QBZ-95 in 5.8×۴۲

QBZ 97 NSR Gen 3 in 5.56

Battle Rifle

Bushmaster ACR in .450 Bushmaster

CZ BREN 2 BR in 7.62×۵۱

MCX Spear (XM7)

Marksman Rifles

ACR DMR in 5.56

CZ BREN 2 PPS

Heckler & Koch SL8

Kalashnikov SVK

Machine Guns

FN EVOLYS

Heckler & Koch MG36

Bullpup PKP Pecheneg

PKP Pecheneg

QJB-95 LSW

Sun-Machin Guns

Colt Model 635

LWRC SMG-45

CZ SCORPION EVO 3

Heckler & Koch UMP

Uzi

Uzi Pro

Sniper Rifles

Steyr HS .50 M1

SVChc

Lethal

PFM-1 mine

پیش از این، مجموعه ای از تصاویر لو رفته از بازی Call of Duty: Modern Warfare 3 جزئیاتی را در مورد سلاح‌های بازی فاش کرده بودند. اگرچه بعدا این تصاویر حذف شدند، اما آن‌ها به اندازه کافی در دسترس بودند تا جزئیات مربوط به سلاح‌های موجود در Call of Duty: Modern Warfare 3 را در اختیار ما قرار دهند.

به طور مثال، تایید شد که بلوپرینت‌ها (Blueprints)، در Call of Duty: Modern Warfare 3 بازخواهند گشت. علاوه بر این، محتوای حذف شده از Call of Duty: Vanguard راه خود را به قسمت بعدی Call of Duty باز خواهد کرد. سرعت حرکت کاراکترها نسبت به Call of Duty: Modern Warfare 2 افزایش یافته است. همچنین، مشخص شد که نسخه‌های بازسازی‌شده‌ی نقشه‌های Terminalو Scrapyard از Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) در Call of Duty: Modern Warfare 3 حضور دارند.