۱۰ ویلن برتر تاریخ سینما

بیش از ۴۰ سال قبل، راجر ابرت، منتقد فیلم، اذعان داشت که خوب بودن هر فیلمی به خوب بودن ویلن‌اش بستگی دارد.

شاید او اولین نفری نبود که به این نتیجه رسید اما قطعا می‌دانست درباره چه چیزی حرف می‌زند. طی سال‌های متمادی فیلم‌های بسیاری فقط بخاطر ویلن‌هایشان معروف شدند. آنتاگونیست اصلی فیلم دلیل مبارزه پروتاگونیست یا قهرمان فیلم و علت ابتدایی پیچیدگی داستان است. پیچیدگی داستان همیشه جذاب است و ویلن همیشه مخاطب را از نظر احساسی درگیر می‌کند. همین باعث می‌شود ویلن تبدیل به کسی شود که ارزش توجه دارد و آن‌ها بعضا باهوش، مصمم و گاهی تراژیک و قابل درک هستند.

۱۰. آنتون چیگور- ‘No Country for Old Men’ (2007)



فیلم No Country for Old Men فیلم نئونوآر تحسین شده‌ای است که زمان فیلم را بین سه شخصیت اصلی تقسیم می‌کند. یک زمان متعلق به مردی است که ۲ میلیون دلار از معامله نافرجام مواد به جیب می‌زند. زمان دیگر کلانتری را نشان می‌دهد که سال‌ها بعد داستانش را تعریف می‌کند و سومین زمان آنتون چیگور را با بازی خاویر باردم نشان می‌دهد که اجیر شده تا پول دزدیده شده را زنده کند.

باردم برای ایفای نقشش اسکار برد و با بازی فوق‌العاده‌اش شخصیت چیگور را بیادماندنی‌ترین شخصیت فیلم کرد و یکی از ترسناک‌ترین آنتاگونیست‌های کل تاریخ سینماست. او همچون یک ترمیناتور غیرقابل توقف است و فقط دوست دارد هرکسی که سر راهش قرار می‌گیرد را بکشد و این ترس را به جان همه می‌اندازد که او ماشین نیست که برای کشتن برنامه‌ریزی شده باشد بلکه یک انسان است و اینقدر بی‌رحم است.

۹. HAL 9000 – ‘2001: A Space Odyssey’ (1968)

کلاسیک علمی‌تخیلی تاثیرگذار ۲۰۰۱: A Space Odyssey فیلمی بدون ویلن سنتی و مرسومی که انتظار داریم، حداقل برای دو بخش اصلی‌‌اش، است. بخش اول فیلم تکامل ابتدایی انسان را به تصویر می‌کشد و حول محور کشف شی عجیبی روی سطح ماه می‌چرخد.

بخش سوم فیلم جایی است که آنتاگونیست اصلی فیلم، HAL 9000 ظاهر می‌شود. HAL 9000 ابرکامپیوتری است که برای کمک به فضانوردان انسان آموزش دیده و با آن‌ها سوار سفینه شده گرچه بعدا می‌بینیم با انسان‌های سفینه به مشکل می‌خورد. او فیلم را وقتی پای رعب و وحشت در میان باشد، وارد وادی جدیدی می‌کند و تبدیل به ماشین خونسرد و کشنده‌ای می‌شود که قبول ندارد اشتباه می‌کند.

۸. پرستار راچد- ‘One Flew Over the Cuckoo’s Nest’ (1975)

جک نیکلسون برای ایفای نقش ویلن بسیار شناخته شده است اما در فیلم One Flew Over the Cuckoo’s Nest او پروتاگونیست اصلی فیلم بود. وی نقش رندل مک‌مورفی را بازی می‌کرد که بیمار جدید آسایشگاه روانی بود که دیگر بیماران را تحریک به آشوب علیه مسئولین می‌کرد.

سر پرستار بخش آسایشگاه، راچد بود که تلاش می‌کرد به هر قیمتی شده مک‌مورفی را متوقف کند. لوییز فلچر ایفاگر این نقش بود و برای نقشش برنده اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن شد.

۷. هانس لاندا- ‘Inglourious Basterds’ (2009)

کوئنتین تارانتینو چندین فیلم جنایی و مهیج بزرگ ساخته اما با فیلم Inglourious Basterds محصول سال ۲۰۰۹ ثابت کرد می‌تواند بهترین فیلم جنگی تاریخ سینما را خلق کند. این فیلم فرانسه اشغالی به دست نازی‌ها را طی جنگ جهانی دوم نشان می‌دهد که همگی در حال مبارزه با نازی‌ها به شیوه منحصر به فرد خود هستند. در جبهه آلمان‌ها که بیشترین تایم فیلم را به خود اختصاص داده، و بیشترین تاثیرگذاری را داشت، هانس لاندا را با بازی کریستوف والتز می‌بینیم. والتز به طرز شگفت‌آوری به بازی گرفته شده و هر صحنه را با ایفای نقشش از آن خود می‌کند و گاهی به حدی کاریزماتیک است که مخاطب را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. بهترین شخصیت فیلم قطعا لاندا است که اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد را برای وی به همراه داشت.

۶. بیگانه- ‘Alien’ (1979)

اگر بخواهیم از آنتاگونیست‌های بی‌نام بگوییم، کسی بهتر از بیگانه اصلی فیلم Alien سال ۱۹۷۹ نیست. این فیلم تحسین شده‌ی ریدلی اسکات، درباره خدمه‌ی سفینه فضایی است که سعی دارند از دست موجود بیگانه‌ای که احاطه‌شان کرده نجات یابند که جان تمامی انسان‌ها را یکی یکی می‌گیرد.

این بیگانه با نام نوسترومو درون شناخته شده و بدون شک ترسناک‌ترین موجود فیلم‌های Alien است. او ماشین کشتار است و منطق نمی‌فهمد. این موجود شخصیت‌های انسان را آسیب‌پذیرتر از هر فیلم دیگری نشان می‌دهد و پر واضح است که موجودات بدون نام هیچ فیلمی ترسناک‌تر از این بیگانه نیستند.

۵. جادوگر بدجنس غرب – ‘The Wizard of Oz’ (1939)

ممکن است فیلم The Wizard of Oz منحصر به فردترین فیلم فانتزی تاریخ سینما باشد. این فیلم اقتباسی از رمان شناخته شده The Wonderful Wizard of Oz محصول سال ۱۹۰۰ است که جلوه‌های ویژه آن در سال ۱۹۳۹ بسیار درخشان بود و تا به امروز همه را شگفت‌زده کرده است.

پلات فیلم درباره دختر جوانی به نام دوروتی است که در سرزمین جادویی گیر افتاده و برای بازگشت به دنیای واقعی ناامید است و همین باعث می‌شود راهی سفری شود که تحت تعیقب جادوگر بدجنس غرب قرار می‌گیرد. این جادوگر بهترین جادوگر تاریخ سینماست و احتمالا میلیون‌ها بچه را حین تماشا ترسانده است.

۴. نورمن بیتس- ‘Psycho’ (1960)

