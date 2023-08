سازندگان فیلم Scary Stories to Tell in the Dark همچنان به دنبال آن هستند تا دنباله‌ای را برای آن توسعه بدهند. چند سال از زمانی که بیننده‌ها شاهد فیلم داستان‌های ترسناک برای گفتن در تاریکی (Scary Stories to Tell in the Dark) بودند، می‌گذرد و این در حالی است که از آن زمان ساخت دنباله‌ای […]

دنباله فیلم Scary Stories to Tell in the Dark همچنان در دست توسعه است علی محمدپناه ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ - 10:51

سازندگان فیلم Scary Stories to Tell in the Dark همچنان به دنبال آن هستند تا دنباله‌ای را برای آن توسعه بدهند. چند سال از زمانی که بیننده‌ها شاهد فیلم داستان‌های ترسناک برای گفتن در تاریکی (Scary Stories to Tell in the Dark) بودند، می‌گذرد و این در حالی است که از آن زمان ساخت دنباله‌ای برای آن در دستور کار قرار داشته و گزارش‌های تازه نیز حاکی از آن هستند که این توسعه همچنان ادامه دارد. در مصاحبه‌ای تازه با کارگردان آندره اوردال، از وی درباره ساخت دنباله‌ای برای فیلم «داستان‌های ترسناک برای گفتن در تاریکی» سوال شده و او وعده داده که همچنان کار روی فیلم‌نامه این دنباله در جریان است. او بیان کرده: ما داستان را شکل دادیم و از سال گذشته تا به حال نیز در حال کار روی فیلم‌نامه آن هستیم. فرآیند نگارش فیلم‌نامه به خاطر اعتصاب نویسندگان متوقف شده ولی این پروژه از بین نرفته است. همه‌گیری کرونا و همچنین کار روی فیلم آخرین سفر دمتر (The Last Voyage of the Demeter) دو سال و اندی از زندگی من را گرفته که مطمئنا در پیشرفت نگارش فیلم‌نامه این اثر تأثیرگذار بوده است. به دنبال موفقیت فیلم اول «داستان‌های ترسناک برای گفتن در تاریکی» ساخت دنباله‌ای برای آن دور از انتظار نبود و از آن زمان نیز نویسندگان دن و کوین هیگمن به همراه آندره اوردال در حال کار روی فیلم‌نامه این اثر بوده‌اند. از آنجا که اعتصاب نویسندگان و بازیگران هالیوود همچنان ادامه دارد، مشخص نیست که توسعه فیلم «داستان‌های ترسناک برای گفتن در تاریکی ۲» چه زمانی از سر گرفته خواهد شد. از همین رو، هنوز تاریخی برای شروع تولید یا اکران این فیلم اعلام نشده است. منبع: کولایدر

منبع متن: gamefa