دنیای انیمه میزبان آثار ارزشمند و جذابی در ژانر استیم‌پانک می‌باشد که در مقاله این هفته به سراغ معرفی برخی از آن‌ها رفته‌ایم.

در دنیای انیمه، استیم‌پانک زیرژانر علمی تخیلی محسوب شده که بر زیبایی شناسی در دنیایی فراتر از امروز تمرکز دارد که بشریت در عین این که به تکنولوژی‌ و فناوری‌های بسیار پیشرفته‌ای دست پیدا کرده اما همچنان در فضایی ویکتوریایی به سر می‌برد که همین تناسخ موجب خلق داستان‌ها و وقایع بسیار جذاب و منحصر به فردی در این مدیوم شده است.

در اصل همین تناسخ موجب شده تا ژانر استیم‌پانک طرفداران بی‌شماری در سراسر جهان برای خود دست و پا نماید. زیرا حال و هوای تاریخی در کنار بهره گیری از فناوری‌های نوین موجب خلق حال و هوای خاصی در دنیای انیمه شده که به معنای واقعی کلمه در هیچ مدیوم دیگری نمی‌توان چیزی مشابه آن را پیدا کرد و نوابغ این مدیوم نیز که از چنین محبوبیتی مطلع هستند، در طی دهه‌های گذشته آثاری بسیار ارزشمند، خاطره‌انگیز و زیبا را به ارمغان آورده‌اند.

آثاری که در این مقاله به سراغ ۱۰ مورد از برترین آن‌ها رفته‌ایم تا در کنار یکدیگر نگاهی به آن‌ها داشته باشیم.

انیمه Kabaneri Of The Iron Fortress (کابانری از دژ آهنی)

انیمه Kabaneri of the Iron Fortress از دورانی تاریخی بهره گرفته تا داستان متمایز خود را با بهره گیری از المان‌های تخیلی به تصویر بکشد.

اثری که در دوران انقلاب صنعتی بشریت جریان داشته با این تفاوت که شیوع ویروسی هولناک باعث شده تا درصد بسیاری از انسان‌ها به موجوداتی وحشتناک و خونخوار بدل گردند که عملاً کنترل اکثریت سیاره را در دست گرفته و افراد باقی مانده را به زندگی درون دژهای مستحکم مجبور کرده‌اند. نکته جالب توجه درباره انیمه Kabaneri of the Iron Fortress در این است که شیوع گسترده چنین ویروسی باعث گشته تا بشریت در همان دوران انقلاب صنعتی باقی بماند و با بهره گیری از تکنولوژی‌های آن زمان دست به خلق سلاح و ادوات بسیار جذاب و منحصر به فردی زده تا بلکه بتواند در برابر موجودات خونخوار از خود محافظت نماید. ترکیب المان‌های ژانر استیم‌پانک با فضایی آخرالزمانی مملو از انسان‌های مبتلا شده در انیمه Kabaneri of the Iron Fortress باعث خلق اثر جذابی شده که با وجود برخی کاستی‌ها اما همچنان می‌تواند مخاطبین خود را به وجد بیاورد.

انیمه Steam Detectives (کارآگاهان بخاری)

انیمه Steam Detectives اثری در ژانر استیم‌پاک با روایتی کلاسیک می‌باشد که به راختی می‌تواند هر مخاطبی را با خود همراه نماید.

اثری که در دنیایی گره خورده با ذغال سنگ جریان داشته و تمام فناوری‌های روزمره بشر با انرژی تامین شده توسط بخار کنترل می‌شود و ربات‌هایی عظیم‌الجثه‌ای که توسط انرژی بخار تولید شده‌اند، توسط افرادی شرور در کوچه و خیابان‌ها گسیل گشته تا هرج و مرج به راه بیندازند. در این بین شاهد کارآگاهی جوان به نام ناروتاکی هستیم که با عزمی راسخ برای برقراری عدالت و مقابله با این افراد شرور، وارد میدان شده و در فضای ویکتوریایی Steam Detectives وقایعی هیجان‌انگیز و سرگرم کننده را رقم زده است.

انیمه Princess Principal (شاهزاده مدیر)

انیمه Princess Principal با بهره گیری از حال و هوای آثار ویکتوریایی، داستانی جاسوسی را به تصویر می‌کشد که تا حدودی می‌تواند یادآور فرشتگان چارلی در سینما باشد.

در دنیای این انیمه شاهد سرزمینی خیالی به نام آلبیون هستیم که به مکان جنگ و درگیری میان حزب‌های مختلف بدل گشته است. در این بین نیز سازمانی جاسوسی و مخفی فعالیت می‌کند که دخترانی همه فن حریف را به خود جذب کرده تا در ماموریت‌های بسیار خطرناک و پر فراز و نشیب آن‌ها را شرکت نماید. می‌توان گفت که برای تماشای Princess Principal خود را آماده تجربه وقایعی با حال و حوای جیمز باند و فرشتگان چارلی نمایید که در فضایی صنعتی با چرخ‌دنده‌های غول‌آسا لحظاتی جذاب و سرگرم کننده را به ارمغان می‌آورد.

انیمه Metropolis (متروپلیس)

شاید بتوان گفت که Metropolis آینده نگرانه‌ترین محصولی است که در دنیای انیمه با موضوع استیم‌پانک می‌توان پیدا کرد.

انیمه‌ای که در دنیایی جریان دارد که انسان‌ها و ربات‌ها مجبور به زندگی در کنار یکدیگر هستند. با این حال ذات و خصلت انسان‌ها باعث شده تا دوگانگی متعصبانه‌ای چنین زندگی به ظاهر صلح آمیزی را تحت تاثیر قرار داده که عملاً وقایعی نژادپرستانه را به تصویر کشیده است. در حالی که انیمه Metropolis متعلق به سال ۲۰۰۱ می‌باشد اما از چنان تصاویر چشم‌نواز و شگفت‌انگیزی بهره برده که با گذشت ۲۲ سال هنوز هیچ اثر دیگری نتوانسته تا دنیای استیم‌پانک را بدین گونه هنرمندانه و زیبا به تصویر بکشد. اثری که در میان بخار و دود و چرخ‌دنده و ربات‌هایش بر موضوعاتی همچون انسانیت، عشق و دوستی پرداخته و قطعاً تماشای آن می‌تواند شما را شگفت‌زده نماید.

انیمه Laputa: Castle In The Sky (لاپوتا: دژی در آسمان)

منبع متن: gamefa