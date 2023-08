فیلم ترسناک Talk to Me توانست مورد توجه مخاطبان قرار بگیرد و سازندگان آن به تازگی پیش‌درآمدی را برای آن ساخته‌اند. فیلم با من حرف بزن (Talk to Me) محصولی از کمپانی A24 به شمار می‌رود که در ژانر ترسناک است و برادران دوقلو دنی و مایکل فیلیپو کارگردانی آن را در دست داشته‌اند. این […]

سازندگان فیلم Talk to Me پیش‌درآمدی برای آن ساختند علی محمدپناه ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ - 14:02

فیلم ترسناک Talk to Me توانست مورد توجه مخاطبان قرار بگیرد و سازندگان آن به تازگی پیش‌درآمدی را برای آن ساخته‌اند. فیلم با من حرف بزن (Talk to Me) محصولی از کمپانی A24 به شمار می‌رود که در ژانر ترسناک است و برادران دوقلو دنی و مایکل فیلیپو کارگردانی آن را در دست داشته‌اند. این فیلم توانست نقدهای بسیار خوبی را از سوی منتقدان و همچنین مخاطبان دریافت کند و در گیشه نیز عملکرد بسیار خوبی از خودش به جای بگذارد. موفقیت فیلم «با من حرف بزن» نیز سبب شده تا گسترش جهان آن دور از انتظار نباشد و حتی از سوی مخاطبان نیز با استقبال مواجه شود. به تازگی برادران فیلیپو اظهار داشتند که آن‌ها پیش‌درآمدی را برای فیلم «با من حرف بزن» فیلمبرداری کرده‌اند که روی کول با بازی آری مک‌کارتی و برادرش داکت با بازی سانی جانسون تمرکز دارد. به گفته برادران فیلیپو، پیش‌درآمد فیلم «با من حرف بزن» به طور کامل از دیدگاه تلفن‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی روایت می‌شود و احتمال دارد به زودی پخش شود. ساخت فیلم بر اساس اینترنت و شبکه‌های اجتماعی چیز جدیدی نیست اما بازگو شدن داستان کول و داکت مطمئنا برای طرفداران بسیار جالب‌توجه خواهد بود. برادران فیلیپو در حالی پیش‌درآمدی برای فیلم «با من حرف بزن» ساخته‌اند که آن‌ها قصد دارند این جهان را گسترش بدهند و دنباله‌ای نیز برای آن تولید کنند. منبع: کولایدر

Talk to Me, فیلم با من حرف بزن

