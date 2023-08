آناتومی ترس؛ مبحث فضاسازی و طراحی مرحله در ژانر وحشت

در این مقاله قصد داریم به مبحث طراحی مراحل و زیر و بم خلق یک اتمسفر سنگین، موثر و منطقی در بازی‌های ژانر ترس بپردازیم و تاثیرات آن در تجربه‌ی کلی را بررسی کنیم.

اگر بخواهیم یک تجربه‌ی ترس در صنعت بازی‌های ویدیویی را به یک بدن تشبیه کنیم می‌توانیم با قاطعیت بگوییم که قلب آن فضاسازی، اتمسفر و چگونگی طراحی مراحل آن است چرا که شخصا اعتقاد دارم اگر یک بازی «ترسناک» در این موارد ضعیف ظاهر شده و یا به کلی شکست بخورد به کلی اتصالش با دیگر بخش‌ها را از دست داده و حتی باعث می‌شود این بخش‌ها نیز اثر و توانایی خود را از دست بدهند. چندی پیش طی مقاله‌ای به المان اکشن در بازی‌های ژانر وحشت پرداختیم و می‌توان گفت آناتومی ترس در واقع دنباله‌ای برای آن مقاله محسوب می‌شود.

مطالعه‌ی آنالیز؛ ژانر وحشت و مقوله‌ی اکشن در آن

در ادامه می‌خواهیم ببینیم فضاسازی و طراحی مراحل تا چه حد در این ژانر تاثیرگذار بوده و اگر به درستی پیاده‌سازی نشود چه نتایجی را برای آن اثر به همراه دارد.

هدفمندی؛ رکن اصلی طراحی مراحل ترسناک

برخی از مهم‌ترین سوالاتی که یک بازی‌ساز باید از خود در راستای خلق یک محیط درگیر کننده و منطقی بپرسد آن است که این محیط چیست؟ چه هدفی را دنبال می‌کند؟ چه خصوصیات منحصر به فردی داشته و در نهایت پلیر چگونه می‌تواند با این محیط تعامل برقرار کرده و شاهد روند کنش و واکنش باشد؟ متاسفانه امروزه بسیاری از سازندگان این مسئله را رعایت نمی‌کنند و از همین رو اکثرا ما شاهد برخی لول دیزاین‌های به شدت پوشالی و بی‌هدف هستیم که بین زمین و هوا معلقند و صرفا هستند که باشند؛ بگذارید یک مثال بزنم بلکه بهتر متوجه منظورم بشوید.

عنوان The Callisto Protocol یکی از برترین مثال‌ها برای گسترش بحث طراحی مراحل بی‌هدف و بعضا حتی بی‌منطق است. در بخش‌هایی از این بازی شما به محیط‌ها و بخش‌هایی از آن قدم می‌گذارید که رسما هیچ منطق، قانون و یا ایده‌ای را دنبال نمی‌کنند بلکه تنها آن جا هستند که وقت پلیر را تلف کرده و طوری جلوه کننده که پلیر مشتاق به جست و جوی آن‌ها شود در حالی که در واقعیت هیچ چیزی برای ارائه ندارند.

شاید الان بگویید خب مگر بد است؟!این محیط باعث می‌شود پلیر به دنبال گشت و گذار بیشتر در محیط برود و این یکی از خصوصیات اصلی آثار وحشت بقاست. در جواب این صحبت باید گفت مشکل دقیقا همینجاست! این مسئله زمانی مفید است که آن محیط هدفی مشخص و پایه‌ریزی شده داشته باشد اما این بخش‌های گسسته نه تنها هیچ چیزی برای ارائه ندارند بلکه در راستای ایجاد چالش‌های بیهوده، صرفا چند دشمن را بر سر پلیر میریزند تا مهماتش را خرج کند تا بتوانند به صورت تصنعی و اجباری حس «بقا» را برانگیخته کنند در حالی که چیزی بجز یک تله‌ی پوچ نیستند.

به یاد دارم در بخشی از بازی یک اتاق فرعی بزرگ را دیدم و بلافاصله با خودم گفتم: “قطعا در این اتاق چیزی برای یافتن وجود دارد!”، از همین رو وارد آن شدم و بعد از چند قدم بلافاصله چندین دشمن جلویم سبز شد، در اینجا بود که تقریبا مطمئن شدم که چیزی در آخر این اتاق مخفی شده است وگرنه اصلا چرا باید بازی این مبارزات را به من تحمیل کند. پس از از پا در آوردن تمام این دشمنان سرانجام به پایان اتاق رسیدم و در کمال تعجب صرفا یک بن بست خالی از هرگونه آیتم یا مهمات را یافتم!

هنوز هم پس از گذشت ماه‌ها از تجربه‌ی این بازی همچنان از خودم می‌پرسم واقعا چه منطقی پشت طراحی و وجود آن بخش از نقشه‌ی بازی وجود داشت؟ این مشکلات در بحث طراحی مراحل بازی نه تنها باعث می‌شد گسستگی تکنیکال بازی به وضوح مشاهده و احساس شود بلکه نشان می‌دهد که چطور ضعف مهم‌ترین ارکان یک اثر وحشت بقا می‌تواند تمامیت تجربه‌ی آن را به زانو در بیاورد.

عدم هدف‌مندی طراحی مراحل باعث می‌شود دشمنان و خطرات بازی وزن و اهمیت خود را از دست بدهند و صرفا به موانعی تبدیل شوند که بازی به شما تحمیل می‌کند بنابراین از آن پس هر بار که وارد محیطی تازه می‌شدم به جای آن که ترس یا کنجکاوی وجودم را فرا بگیرد صرفا منتظر بودم موانع جلویم ظاهر شوند، آن‌ها را از بین ببرم و دعا کنم که در پایان این محیط یک هدفی وجود داشته باشد.

مراحل بازی هویت خود را در نگاه من از دست دادند و صرفا به مشتی Asset سه بعدی تبدیل شدند که معلوم نبود واقعا منطقی را دنبال می‌کنند یا خیر. علاوه بر آن یکی از بزرگ‌ترین خصوصیات تجربه‌ی یک بازی ترسناک که گشت و گذار و غرق شدن در محیط آن است به کلی نقض شده و اتصال پلیر با محیط به کلی از بین می‌رود. اما همیشه بازی‌های بسیاری نیز وجود دارند که قانون هدفمندی را در قالب ژانر وحشت به شکلی بسیار عالی رعایت می‌کنند.

برای خلق یک محیط موثر و دنیایی به یادماندنی و ترسناک باید رکن هدفمندی با جدیت رعایت شود؛ نقاط مختلف محیط باید در راستای نقطه‌ی اوجی حرکت کند که به آن معنا بخشیده و باعث اتصال آن به دیگر اعضای بدن آن اثر ترسناک می‌شوند و همچنین مغز و ذهن پلیر را به بازی می‌گیرند.

به عنوان مثال وجود پازل‌ها در بسیاری از بازی‌های این ژانر علاوه بر ایجاد چالشی جذاب در روند بازی برای پلیر، به سازندگان اجازه می‌دهند محیط و مراحل خود را فراتر از صرفا یک «مکان» طراحی کرده و با خلاقیت خود عمق و معنای والاتر و مهم‌تری به ساختار دنیای بازی‌شان ببخشند که باعث می‌شود پلیر بیش از پیش احساس کند که در یک اکوسیستم تعاملی به سر می‌برد و امکان لمس و تاثیرگذاری در آن را دارد.

البته لازمه‌ی خلق و طراحی یک محیط و دنیای هدفمند بسیار فراتر مسائلی است که تا این لحظه به آن‌ها پرداختیم، این موضوعات بیشتر یک نگاه کلی به این مبحث بود اما هدفمندی خود ابعاد مختلفی دارد که در ادامه به صورت اختصاصی و مفصل به آن‌ها خواهیم پرداخت.

کلیشه‌ها؛ نیازهایی بی‌بدیل

امروزه کلمه‌ی «کلیشه» کاملا سیگنالی منفی را به مخاطب منتقل می‌کند در حالی که لزوما چنین نیست، کلیشه به معنای ایده‌هایی است که بیش از اندازه مورد استفاده قرار گرفته‌اند اما این مسئله همیشه به معنای بد بودن آن‌ها نیست. کلیشه‌ها از آن جایی که بارها تکرار شده‌اند باعث می‌شوند پلیر به راحتی متوجه بشود که در ادامه چه اتفاقی رخ خواهد داد و در حالی که این مسئله در بسیاری از آثار ژانر وحشت به خوبی صدق می‌کند اما در بسیاری دیگر از آن‌ها حتی می‌تواند به سازندگان کمک کنند چرا که پیچش دادن به یک ایده‌ی کلیشه‌ای باعث می‌شود انتظارات پلیر به چالش کشیده بشوند.

زمانی که با یک ایده‌ی کلیشه‌ای مواجه می‌شویم خود به خود از لحاظ روانی خودمان را برای اتفاقی آماده می‌کنیم که فکر می‌کنیم قرار است رخ دهد اما اگر در اینجا سازندگان این ایده را به پایانی منحصر به فرد منتهی کنند، همان سازوکار روانی پایه‌گذاری شده‌ی ما بر علیه‌مان استفاده شده و باعث می‌شود چاشنی غافل‌گیری نیز به حس ترسمان اضافه شود.

بعضا ایده‌هایی وجود دارد که شاید در ابتدا به عنوان یک کلیشه کار خود را آغاز کردند اما سازندگان با گسترش آن، روندی کاملا تازه خلق کنند. گاهی اوقات نیز سازندگان با استفاده از کلیشه‌ها می‌توانند آن ایده‌ی نهایی و خاص خود را پیاده‌سازی کنند که در این مسیر نه تنها فهم و درک ما از آن کلیشه را به چالش می‌کشند بلکه آن را به محرکی برای خلق یک تجربه‌ی عالی تبدیل می‌کنند.

اگر بخواهم یک مثال کلی برای کلیشه‌ها خارج از مبحث ترس بیاورم می‌توانم به نسخه‌ی اول The Last of Us اشاره کنم. داستان و یا حتی طراحی کلی دنیای این اثر در هسته‌ی خود یک کلیشه را قرار داده است که بارها و بارها در گذشته و حتی همین امروز نیز شاهد آن هستیم اما سازندگان با پیچش‌ها، صداگذاری، المان‌های منحصر به فرد فضاسازی و بسیاری از عناصر دیگر این کلیشه را به روایت و تجربه‌ای تبدیل کردند که هرگز فراموش نخواهد شد بنابراین عناصر زیادی بر مبنای خلاقیت وجود دارد که می‌تواند یک کلیشه را کارآمد و یا آزار دهنده جلوه دهد.

منبع متن: gamefa