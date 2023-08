بر اساس آخرین اطلاعات به دست آمده، برنامه PlayStation Stars شرکت سونی به زودی در نرم‌افزار سیستم کنسول پلی استیشن ۵ ادغام خواهد شد.

با نگاهی به تنظیمات حریم خصوصی در منوی سیستم کنسول پلی استیشن ۵ متوجه خواهید شد که این کنسول به زودی ادغام و یکپارچه‌سازی با PlayStation Stars را دریافت خواهد کرد. تصویری از منوی تنظیمات فوق الذکر را می‌توانید در قسمت زیر مشاهده کنید.

با رفتن به قسمت Setting > Users and Accounts < Privacy < View and Customize Your Privacy Settings می‌توانید به این منو دسترسی پیدا کنید. با رفتن به این قسمت دو گزینه جدید را تحت عنوان «PlayStation Stars» پیدا خواهید کرد. گزینه اول به شما امکان می‌دهد کنترل کنید چه کسی می‌تواند سطح PlayStation Stars شما را مشاهده کند. این تنظیم محدود به بازیکنانی است که دارای حساب بزرگسال در شبکه پلی استیشن در مناطق پشتیبانی شده هستند.

گزینه دوم به شما امکان می‌دهد کنترل کنید چه کسی می‌تواند صفحه نمایش شما را ببیند. ویترین شما جایی است که می‌توانید کالکشن‌های خود را به سایر بازیکنان نشان دهید. این تنظیمات نیز محدود به بازیکنانی است که دارای حساب‌های بزرگسال در شبکه پلی استیشن در مناطق پشتیبانی شده هستند.

پیش‌تر گزارش شده بود که خرید DLC یا بسته‌های الحاقی ممکن است به عنوان یک خرید کامل بازی با سیستم سطح‌بندی PlayStation Stars محسوب شود. اگر این موضوع حقیقت داشته باشد، رسیدن به سطوح بالاتر در برنامه پاداش در مقایسه با خرید یک بازی ۶۰/۷۰ دلاری ارزان‌تر می‌شود و اساساً به عنوان خرید کامل بازی توسط برنامه به حساب می‌آید. با این حال، همانطور که توسط اعضای PS Stars اشاره شده است، احتمال دارد این گزارش درست نباشد.

برنامه PlayStation Stars به اعضای خود اجازه می‌دهد تا امتیازات وفاداری جمع آوری کنند. امتیازها ممکن است با موارد مختلفی رد و بدل شوند، که می‌تواند وجوه کیف پول PSN و محصولات انتخابی فروشگاه پلی استیشن اشاره کرد. علاوه بر این، مشترکین پلی استیشن پلاس که برای PlayStation Stars ثبت نام می‌کنند، فوراً برای هر خریدی که از طریق فروشگاه پلی استیشن انجام می‌شود، امتیاز دریافت خواهد کرد.

بخش سرگرمی‌‌های تعاملی سونی (Sony Interactive Entertainment) امیدوار است این برنامه خاطرات بازی‌های گذشته را زنده نماید و در عین حال بازیکنان را برای آینده با پلی استیشن هیجان زده کند. هدف آن‌ها یادآوری دوره‌های مختلف بازی، ترسیم مسیرهای جدید برای کاوش و گرد هم آوردن بازیکنان برای فستیوال‌های جهانی است. سونی قصد دارد این برنامه را در طی سال‌های آینده توسعه و گسترش دهد.