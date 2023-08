برخی از فیلم‌ها به خاطر روایت متفاوت، بودجه بسیار زیاد یا کارگردانی غیرمتعارف از جمله جاه‌طلبانه‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما هستند.

به جز فیلم‌هایی که بخشی از فرنچایزی بزرگ و محبوب هستند، از جمله دنیاهای سینمایی معروفی همچون دی‌سی و مارول، داشتن رویکردی بلندپروازانه و جاه‌طلبانه برای یک اثر سینمایی کاری بسیار پرخطر و ریسکی است چراکه ممکن است نتیجه خوبی به‌همراه نداشته باشد و باعث شکست فیلم شود.

در زمینه رویکرد جاه‌طلبانه چه صحبت از روایت نامطمئن باشد و چه بودجه‌های بسیار زیاد یا کارگردانی غیرمتعارف، در هر صورت، بارها و بارها ثابت شده که هیچ تضمینی برای موفقیت این رویکرد وجود ندارد و انجام آن بیشتر شبیه به پرشی از روی ایمان است. با اینکه نتیجه این رویکرد جاه‌طلبانه ممکن است بسیار وحشتناک باشد اما همچنین می‌تواند به‌طور باورنکردنی نتیجه خوبی به‌همراه داشته باشد. در ادامه این مطلب همراه با ما باشید تا با توجه به نظرات مخاطبان در وب سایت ردیت، به معرفی جاه‌طلبانه‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما بپردازیم. همراه با ما باشید.

۱۰. فیلم اطلس ابر (Cloud Atlas)

فیلم Cloud Atlas

محصول سال : ۲۰۱۲

: ۲۰۱۲ کارگردان: اندی و لانا واچوفسکی و تام تیکور

فیلم «اطلس ابر» اثری علمی تخیلی با بازی تام هنکس در نقش اصلی به شمار می‌رود که تام تیکور به‌همراه واچوفسکی‌ها آن را کارگردانی کرده‌اند و سفری در فضا و زمان به شمار می‌رود. اتفاقات این اثر سینمایی در حدود پنج قرن را در بر می‌گیرد و بررسی می‌کند که چطور روح شش نفر دوباره متولد می‌شود و آن‌ها پیوندهای بین‌شان را در طول زمان تجدید می‌کنند.

فیلم «اطلس ابر» با روایتی پیچیده و فوق‌العاده هوشمندانه، به‌عنوان یکی از چالش‌برانگیزترین فیلم‌ها در ردیت عنوان شده است و برخی از افراد اظهار داشتند که این اثر یکی از فیلم‌های خوب سال‌های اخیر به شمار می‌رود. این اثر دامنه عاطفی و روایتی عظیمی را در بر می‌گیرد و تلاش برای اقتباس از یک رمان بدنام و به‌اصطلاح غیر قابل اقتباس را تا حد زیادی به‌شکلی موفق انجام می‌دهد.

۹. فیلم کشتی روسی (Russian Ark)

فیلم Russian Ark

محصول سال : ۲۰۰۲

: ۲۰۰۲ کارگردان: الکساندر سوکوروف

فیلم «کشتی روسی» یک درام روسی خارق‌العاده به شمار می‌رود که به همان اندازه جلوه بصری جذابش، قانع‌کننده و جالب به نظر می‌رسد و از جمله آثار آندرریتد توصیه شده توسط استیون اسپیلبرگ به شمار می‌رود. این اثر یک مارکی فرانسوی با بازی سرگی درایدن را به تصویر می‌کشد که در پیج و خم خیره‌کننده‌ای از راهروها، تئاترها و سالن‌های رقص گام بر می‌دارد تا از سفیر ایران استقبال کند.

دلایل بسیار زیادی وجود دارد که چرا فیلم «کشتی روسی» ساخته الکساندر سوکوروف اثری خارق‌العاده است؛ یکی از همین موارد نیز برداشت بدون وقفه و ۸۷ دقیقه آن در میان ۳۳ اتاق موزه هرمیتاژ روسیه است که با حضور ۲۰۰۰ بازیگر و سه ارکستر بوده است. سه برداشت اول ناموفق بوده و آن‌ها فقط برای یک بار دیگر دسترسی به نور خورشید و باتری کافی داشتند و درنهایت موفق شدند تا این سکانس طولانی را ضبط کنند.

۸. فیلم آپولو ۱۳ (Apollo 13)

فیلم Apollo 13

محصول سال : ۱۹۹۵

: ۱۹۹۵ کارگردان: ران هاوارد

فیلم «آپولو ۱۳» اثری به کارگردانی ران هاوارد است که مأموریت فضایی پر استرسی در ماه را بازگو می‌کند که در آن، یک مخزن اکسیژن منفجر می‌شود و فرود برنامه‌ریزی شده روی ماه را متوقف می‌کند. این فیلم با بازی تام هنکس، بیل پکستون و کوین بیکن است و بدون شک، یک درام پرتنش و خوش ساخت به شمار می‌رود که با بازی استادانه بازیگرانش همراه شده است.

بیشتر فیلم «آپولو ۱۳» روی هواپیمای کی‌سی-۱۳۵ ناسا فیلمبرداری شده که یکی از اولین نسخه‌های هواپیمایی به شمار می‌رود که برای مانور گرانش صفر مورد استفاده قرار گرفت. همین نیز به تنهایی باعث می‌شود تا این اثر سینمایی بسیار جاه‌طلبانه و در عین حال به‌یادماندنی باشد. کاربران وب سایت ردیت اظهار داشتند که صحنه‌های با گرانش صفر فیلم «آپولو ۱۳» بسیار خوب به نظر می‌رسند چراکه آن‌ها در حالت بی‌وزنی در داخل هواپیما فیلمبرداری شده‌اند.

۹. فیلم تایتانیک (Titanic)

فیلم Titanic

محصول سال : ۱۹۹۷

: ۱۹۹۷ کارگردان: جیمز کامرون

فیلم برجسته و ماندگار «تایتانیک» ساخته جیمز کامرون بر اساس رویدادهای واقعی ساخته شده و داستان آن نیز الهام گرفته شده از روایت‌های بازگو شده درباره غرق شدن کشتی RMS Titanic در سال ۱۹۱۲ میلادی بوده است. این فیلم آمریکایی در ژانر فاجعه‌ای با بازی لئوناردو دی کاپریو و کیت وینسلت در نقش‌های اصلی است که باعث شده تا آن‌ها به یکی از ماندگارترین زوج‌های دنیای سینما تبدیل شوند و این در حالی است که خود اثر نیز به فیلمی ماندگار تبدیل شده و صحبت درباره آن حتی امروزه نیز وجود دارد.

علاوه بر تأثیر فرهنگی غیر قابل انکار فیلم «تایتانیک»، این اثر به‌خاطر تولید بسیار بزرگ و عظیم خودش نیز شهرت دارد و کار جیمز کامرون برای تولید این اثر در مقیاس بسیار بزرگ بوده و بسیار قابل تحسین است.

۶. فیلم پسرانگی (Boyhood)

فیلم Boyhood

محصول سال : ۲۰۱۴

: ۲۰۱۴ کارگردان: ریچارد لینکلیتر

در فیلم «پسرانگی» ساخته ریچارد لینکلیتر بیننده‌ها شاهد پسری به نام میسون با بازی الار کول‌ترین و همچنین پدر و مادرش با بازی پاتریشیا آرکت و ایثن هاک و خواهرش با بازی لورلی لینکلیتر هستند و تربیت او از دیدگاه خودش را می‌بینند. چیزی که باعث شده تا این فیلم محصول سال ۲۰۱۴ میلادی نسبت به سایر آثار درباره دوران بلوغ متمایز باشد، این نکته است که این اثر با همان بازیگران اصلی و در طول ۱۲ سال فیلمبرداری شده است.

بدون شک، فیلم جذاب و تکان‌دهنده «پسرانگی» ساخته لینکلیتر از جمله جاه‌طلبانه‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما به شمار می‌رود که به جای استفاده از بازیگران دیگر، از همان بازیگران اصلی در سنین متفاوت استفاده کرده است و همین نیز سبب شده تا بیننده به‌خوبی گذر زمان و پیر شدن کاراکترها را حس کند. این در حالی است که این اثر تنها با بودجه ۴ میلیون دلار ساخته شده است.

۵. فیلم لورنس عربستان (Lawrence of Arabia)

فیلم Lawrence of Arabia

محصول سال : ۱۹۶۲

: ۱۹۶۲ کارگردان: دیوید لین

یکی از آثار کلاسیک دنیای سینما، فیلم «لورنس عربستان» ساخته دیوید لین است که همچنان امروزه به‌عنوان یک اثر حماسی و پیشگامانه در دنیای سینما باقی مانده است. در این فیلم که در سال ۱۹۶۲ میلادی روی پرده سینماها اکران شده است، ستوان انگلیسی تی ای لورنس با بازی پیتر اوتول به عربستان فرستاده می‌شود تا شاهزاده فیصل با بازی الک گینس را پیدا کند و بین اعراب و بریتانیایی‌ها پلی ارتباطی برقرار کند تا آن‌ها در نبرد با ترک‌ها با هم متحد شوند.

برخی از کاربران وب سایت ردیت اظهار داشتند که فیلمبرداری فیلم «لورنس عربستان» به‌صورت ۷۰ میلیمتر سبب شده تا این فیلم یک اثر حماسی و خارق‌العاده باشد. تصاویر این اثر بسیار خیره‌کننده هستند و موسیقی متن آن نیز توانسته جذابیت آن‌ها را دو چندان کند. در حالی صحبت از دوربین ۷۰ میلیمتری می‌شود که مطمئناً حمل این دوربین در صحرا برای فیلمبرداری سکانس‌های مختلف برای عوامل سازنده آن بسیار مشکل و طاقت‌فرسا بوده است.

۴. فیلم اینک آخرالزمان (Apocalypse Now)

