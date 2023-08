احتمالا ادامه Hogwarts Legacy در دست ساخت قرار دارد

تیم توسعه‌دهنده بازی Hogwarts Legacy، استودیوی Avalanche Software، احتمالاً در حال پایه‌ریزی دنباله این بازی موفق و محبوب است.

Hogwarts Legacy یکی از بزرگ‌ترین بازی‌های منتشر شده در سال ۲۰۲۳ بوده و توانسته بیش از ۱۵ میلیون نسخه روی پلتفرم‌های مختلف بفروشد. این اتفاق چندان تعجب‌آور نیست؛ چرا که مجموعه Harry Potter یکی از بزرگترین و محبوب‌ترین فرنچایزهای تاریخ است. یک بازی نقش‌آفرینی هری پاتر همان چیزی بود که طرفداران سال‌ها منتظرش بودند. در نتیجه، موفقیت بی‌بدیل Hogwarts Legacy، تا حدودی از پیش مشخص بود.

اما قطعا باید توانایی و استعداد تیم توسعه Hogwarts Legacy را در خلق جهان و کلیات بازی تحسین کرد؛ زیرا برچسب یک فرنچایز، نمیتوانست به تنهایی موجب موفقیت این‌چنینی بازی شود. نمونه‌های این اصل هم کم نیستند؛ از Gotham Knights گرفته تا The Lord of the Rings: Gollum، هرکدام می‌توانند گواهی بر صحت این ادعا باشند.

از آنجا که Hogwarts Legacy توسط Warner Bros به عنوان یک «فرانچایز» معرفی شد، تقریباً تضمین شده است که Avalanche Software در مقطعی، به توسعه دنباله این بازی بپردازد. در حال حاضر، نمی‌دانیم باید تا چه زمانی منتظر از راه رسیدن دنباله Hogwarts Legacy باشیم؛ اما به نظر می رسد که تیم توسعه، کار خودش را شروع کرده است. Avalanche در حال استخدام برای یک موقعیت جدید در استودیوی خود است تا روی «بازی بعدی استودیو» کار کند. اگرچه به صراحت ذکر نشده که این بازی دنباله‌ای برای Hogwarts Legacy است، اما منطقی نیست که Warner Bros پس از رکوردشکنی‌های این بازی، وظیفه دیگری به جز توسعه دنباله آن را بر عهده Avalanche Software قرار دهد.

توسعه Hogwarts Legacy برای اولین بار در سال ۲۰۱۸ فاش شد و پس از گذشت ۵ سال، شاهد انتشار این بازی بودیم. کسی نمی‌داند که ساخت دنباله آن چقدر طول می‌کشد. می‌توان گفت این امکان وجود دارد که توسعه دنباله Hogwarts Legacy زمان کمتری ببرد، زیرا بسیاری از زیرساخت‌ها فراهم شده و Avalanche ایده‌ کاملی از دورنمای این فرنچایز دارد.

نظر شما چیست؟ به نظرتان بازی بعدی Avalanche Software چه خواهد بود و چه زمانی به دست طرفدارانش خواهد رسید؟