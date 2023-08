زوج اشلی جانسون (Ashley Johnson) و تروی بیکر (Troy Baker) برای رویداد هالووین The Last of Us، دیالوگ‌های جدیدی ضبط‌ کرده‌اند. طبق اطلاعات ارائه شده توسط یونیورسال (Universal)، هالووین سالِ جاری در پارک تفریحی این شرکت، رویدادی مختص بازی محبوب استودیو ناتی داگ یعنی The Last of Us برگزار خواهد شد. لارا سالز (Lora Sauls) […]

بازیگران اصلی جول و الی در The Last of Us برای رویداد هالووین بازی، باز می‌گردند امیرحسین نصرتی ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ - 11:06

زوج اشلی جانسون (Ashley Johnson) و تروی بیکر (Troy Baker) برای رویداد هالووین The Last of Us، دیالوگ‌های جدیدی ضبط‌ کرده‌اند. طبق اطلاعات ارائه شده توسط یونیورسال (Universal)، هالووین سالِ جاری در پارک تفریحی این شرکت، رویدادی مختص بازی محبوب استودیو ناتی داگ یعنی The Last of Us برگزار خواهد شد. لارا سالز (Lora Sauls) از بخش اورلاندو شرکت یونیورسال، به رسانه SFX Magazine گفت: ما از صداپیشه‌های اصلی بازی استفاده کردیم. آن‌ها تمام دیالوگ‌های‌شان‌ برای خانه تسخیر شده ما را دوباره ضبط کردند. ما از همکاری با تروی و اشلی، بسیار بسیار هیجان‌زده‌ایم. این رویداد که هر سال در پارک‌های تفریحی شرکت یونیورسال و با تِم‌های مختلف برگزار می‌شود، سال جاری شرکت کنندگان را به هزارتویی الهام گرفته شده از مرحله پیتسبرگ بازی The Last of Us خواهد برد. رویداد مذکور از تاریخ ۱ سپتامبر (۱۰ شهریور) در استودیو اورلاندو و از ۷ سپتامبر (۱۷ شهریور) در استودیو هالیوود شرکت یونیورسال، برگزار خواهد شد. تاریخ اتمام آن نیز برای استودیوهای اورلاندو و هالیوود، به ترتیب ۴ نوامبر (۱۳ آبان) و ۳۱ اکتبر (۹ آبان) تعیین شده است. اگرچه هنرنمایی تروی بیکر و اشلی جانسون در هر دو قسمت The Last of Us دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد اما هنرپیشگانِ اقتباس تلویزیونیِ این بازی نیز مورد تحسین منتقدان قرار گرفته‌اند. پدرو پاسکال (Pedro Pascal) و بلا رمزی (Bella Ramsey)، از نامزدهای دریافت جایزه امیِ سال جاری برای ایفای نقش در این سریال هستند. بازی The Last of us در نسخه‌های مختلف در دسترس بازی‌بازان پلتفرم‌های پلی استیشن ۳، پلی استیشن ۴، پلی استیشن ۵ و رایانه‌های شخصی قرار دارد. منبع: Video Games Chronicle

منبع متن: gamefa