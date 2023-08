چندین بازی کمپانی Devolver Digital تاخیر خوردند

بازی‌های The Plucky Squire ،Skate Story ،Anger Foot و تعدادی دیگر تا سال ۲۰۲۴ به تعویق افتادند. همچنین Pepper Grinder و Stick it to the Stickman عناوینی هستند که دولور دیجیتال (Devolver Digital) اخیرا اعلام کرد که سال آینده عرضه خواهند شد.

در روز ۷ آگوست (۱۶ مرداد) کمپانی دیوالور دیجیتال، مراسم عجیب خود به اسم Devolver Delayed را برگزار کرد و زمان انتشار برخی عناوین آینده خود را به جای امسال، تا سال ۲۰۲۴ به تاخیر انداخت. شاید بزرگترین تاخیر، مربوط به بازی The Plucky Squire از استودیو‌ی آل پاسیبل فیوچرز (All Possible Futures) باشد؛ یک عنوان اکشن ماجراجویی که بین زاویه‌ی دوبعدی و سه بعدی جابه‌جا می‌شود و ژانرهای متعددی را در بر می‌گیرد. این بازی برای Xbox Series X/S ،PS5 ،PC و Nintendo Switch عرضه می‌شود.

دیگر عناوینی که سال آینده منتشر خواهند شد عبارتند از: Pepper Grinder، یک پلتفرمر بی‌نظیر برای Nintendo Switch و PC، همچنین Skate Story، عنوان سورئال اسکیت که برای PC منتشر خواهد شد. دو عنوان Anger Foot و Stick it to the Stickman، نیز در سال ۲۰۲۴ برای PC عرضه می‌شوند. هیچ یک از آثار فوق دارای پنجره‌ی انتشار خارج از سال ۲۰۲۴ نیستند، بنابراین منتظر به‌روز‌رسانی‌های بیشتر در ماه‌های آینده باشید.

