برندگان جشنواره TV Critics Awards اعلام شدند

برندگان جشنواره انجمن منتقدین تلویزیون اعلام شدند که در این بین سریال‌های Succession و The Bear حسابی خوش درخشیده‌اند.

به مانند همیشه در حالی که به پایان سال میلادی نزدیک می‌شویم، جشنواره‌های مرتبط با فیلم و سریال در حال برگزاری هستند و حال نوبت به جشنواره TV Critics Awards (انجمن منتقدین تلویزیون) رسیده که شاهد رقابت برخی از مجموعه‌های تلویزیونی با یکدیگر هستیم که امسال سریال‌های Succession و The Bear حسابی سر و صدا کرده و بسیار درخشان ظاهر شده‌اند.

در حالی که شبکه HBO همیشه آثار باکیفیت و ارزشمندی را برای مخاطبین خود تدارک می‌بیند اما مجموعه تلویزیونی Succession موفقیتی عظیم و به یاد ماندنی برای آن‌ها بوده است که فصل چهارم آن نیز که در سال ۲۰۲۳ پخش شد، توانسته تا شروع غافلگیر کننده‌ای در همین ابتدای فصل جوایز داشته باشد.

در ادامه نگاهی به برندگان شاخه‌های مختلفی از جشنواره انجمن منتقدین تلویزیون خواهیم داشت.

دستاورد فردی در ژانر درام: ری سیهورن در سریال Better Call Saul از شبکه AMC

ری سیهورن در سریال Better Call Saul از شبکه AMC دستاورد فردی در ژانر کمدی: ناتاشا لیون در سریال Poker Face از سرویس پیکاک

ناتاشا لیون در سریال Poker Face از سرویس پیکاک بهترین دستاورد در حوزه اخبار و اطلاعات: The U.S. and the Holocaust از شبکه PBS

The U.S. and the Holocaust از شبکه PBS بهترین دستاورد در تلویزیون واقع نما: Jury Duty از سرویس آمازون

Jury Duty از سرویس آمازون بهترین دستاورد در برنامه تلویزیونی کودکان: Bluey از سرویس دیزنی پلاس

Bluey از سرویس دیزنی پلاس بهترین دستاورد در برنامه تلویزیونی خانواده: Ms. Marvel از سرویس دیزنی پلاس

Ms. Marvel از سرویس دیزنی پلاس بهترین دستاورد در برنامه‌های تلویزیونی متنوع: I Think You Should Leave with Tim Robinson از سرویس نتفلیکس

I Think You Should Leave with Tim Robinson از سرویس نتفلیکس بهترین برنامه تلویزیونی جدید: The Bear از سرویس هولو

The Bear از سرویس هولو بهترین دستاورد در فیلم‌ها و مینی‌سریال‌ها: Beef از سرویس نتفلیکس

Beef از سرویس نتفلیکس بهترین دستاورد در ژانر درام: Succession از شبکه HBO

Succession از شبکه HBO بهترین دستاورد در ژانر کمدی: The Bear از سرویس نتفلیکس

The Bear از سرویس نتفلیکس بهترین برنامه تلویزیونی سال: Succession از شبکه HBO

Succession از شبکه HBO جایزه موفقیت شغلی: مل بروکس

مل بروکس جایزه میراث: Carol Burnett Show از شبکه CBS

نامزدین جشنواره TV Critics Awards توسط بیش از ۲۰۰ روزنامه نگار فعال در سراسر کشورهای ایالات متحده آمریکا و کانادا برگزیده می‌شوند که در این بین ساخته دیگر شبکه HBO یعنی The Last of Us نیز در ۵ شاخه نامزد دریافت جایزه شد که در نهایت توفیقی حاصل نکرد.

منبع: هالیوود ریپورتر