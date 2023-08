دقایقی پیش، استودیوی راوند ۸ (Round 8 Studios) رسماً اعلام کرد که پروسۀ ساخت بازی Lies of P به پایان رسیده است. راوند ۸ از طریق صفحۀ رسمی توییتر خود، اتمام پروسۀ ساخت Lies of P را چنین اعلام کرد: بسیار خرسندیم که اعلام کنیم، کار ساخت Lies of P به پایان رسیده است و […]

مراحل توسعه Lies of P به پایان رسید محمد حسین کریمی ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ - 21:10