۱۵ سریالی که حتی یک فصل بد هم ندارند

برخی از سریا‌ل‌های تلویزیونی به حدی از کیفیتی ارزشمند برخوردار بوده‌اند که در تمام مدت زمان پخش خود هیچگاه دچار افت نشده و تا ابد در یادها به عنوان اثری تکرار نشدنی باقی خواهد ماند.

مدیوم تلویزیون در تاریخ طولانی مدت خود میزبان فراز و فرودهای بسیاری بوده و مجموعه‌های مختلفی را برای مخاطبینش به ارمغان آورده که برخی از آن‌ها همچون Game of Thrones (بازی تاج و تخت)، Prison Break (فرار از زندان) و Riverdale (ریوردیل) علی‌رغم شروع شگفت‌انگیز و قدرتمندی که داشتند اما به سبب حماقت سازندگانش به بی‌راهه کشیده شده و افت کیفیت قابل توجه و تاسف‌باری را تجربه کردند تا جایی که حتی توسط طرفداران ۲ آتیشه خود نیز به فراموش سپرده شدند.

با این حال برخی دیگر از سریال‌های تلویزیونی به سبب برخورداری از نویسندگانی توانمند، خلاق، باهوش و ریسک پذیر توانستند تا داستان‌های باکیفیتی را در طول فصل‌های خود به تصویر کشیده و نه تنها در تمام مدت زمان پخش خود ذره‌ای شاهد افت کیفیت نبوده‌ باشند، بلکه عملاً تبدیل به نماد مدیوم تلویزیون شده و میراث ارزشمندی را از خود بر جای گذاشته‌اند.

با توجه به اعتصاب نویسندگانی که در سال‌های اخیر آثاری نه چندان ارزشمندی را خلق کرده‌اند، در مقاله امروز به سراغ ۱۵ مجموعه تلویزیونی تماشایی و فراموش نشدنی رفته‌ایم که هیچ یک از فصل‌های آن‌ها دچار افت کیفیت نشده است. پس در ادامه این مقاله جذاب و نوستالژی با ما همراه باشید.

مجموعه تلویزیونی Modern Family (خانواده امروزی)

در حوزه آثار ژانر کمدی و خانوادگی محور خیلی کم پیش می‌آید که مجموعه تلویزیونی با فصل‌های طولانی بتواند از ابتدا تا انتهاب کیفیت خود را حفظ نماید.

مسئله‌ای که سریال ۱۱ فصله Modern Family به خوبی از پس آن برآمده است. اثری که حول محور اعضای مختلفی از خانواده‌ای بزرگ جریان دارد که روزمرگی‌های آن‌ها با وقایعی کمدی و بعضاً درام گره خورده و شاهد موضوعات فرهنگی مختلفی توسط زندگی آن‌ها هستیم. به لطف مجموعه تلویزیونی Modern Family که تاکنون برنده ۲۲ جایزه از سوی جشنواره امی شده است، می‌توانیم از دیدگاه انسان‌هایی ساده شاهد پرداختن به موضوعاتی اجتماعی و خانوادگی باشیم که بارها توانسته تا ذهن مخاطبینش را به چالش کشیده و مفاهیمی آموزنده را برایشان به ارمغان بیاورد.

مجموعه تلویزیونی Ted Lasso (تد لاسو)

مجموعه تلویزیونی Ted Lasso بهترین مثال ممکن درباره اثری می‌باشد که اصطلاحاً “حال خوب کن” به شمار رفته و در کنار لحظات کمدی و جذابش، شما را به گریه نیز خواهد انداخت.

دنیای سریال Ted Lasso با ورود مربی فوتبالی در ظاهر ساده دگرگون می‌شود. مردی به نام تد لاسو که برای هدایت تیم در شرف نابودی وارد انگلستان شده و با قدم گذاشتن داخل استادیوم، نه تنها زندگی تمامی شخصیت‌های این مجموعه را دگرگون می‌کند، بلکه حتی دیدگاه مخاطبینش را نیز به مقوله زندگی می‌تواند دستخوش تغییر قرار دهد. شاید بتوان گفت که در طول تماشای ۳ فصل سریال Ted Lasso بهتر از هر روان‌شناسی می‌توانید روان و ذهن خود را رها کرده و آرامش را تجربه نمایید.

مجموعه تلویزیونی Six Feet Under (شش فوت زیر زمین)

اساساً هر زمان که بحث آثار نوستالژی مدیوم تلویزیون به میان می‌آید، شاهد اشاره به سریال Six Feet Under هستیم.

اثری کمدی سیاه با المان‌های درام که حول محور خانواده‌ای جریان دارد که با تشییع جنازه سر و کله زده و اتفاقاتی غیرقابل انتظار و شوکه‌کننده را تجربه می‌کنند. Six Feet Under با دست گذاشتن بر روی مقوله مرگ و اهمیت “زندگی” روایتی بسیار زیبا را در طول ۵ فصل به تصویر کشیده که دست بر قضا هیچگاه دچار افت کیفیت نمی‌شود تا حدی که برخلاف اثر پرمدعایی همچون Game of Thrones که در فصل پایانی به ابتذال کشیده شده‌ است، نویسندگان Six Feet Under سنگ تمام گذاشته و فصل پایانی موفق شد تا بالاترین امتیازات را از سوی منتقدین دریافت نماید که نشان دهنده کیفیت ارزشمند آن می‌باشد.

مجموعه تلویزیونی Mad Men (مد من)

به لطف سریال درام Mad Men بدون هیچ پرده‌ای می‌توان با شرایط طاقت‌فرسای مشاغل آمریکا در دهه ۱۹۹۰ آشنا شویم که زمینه‌ساز وقایعی شوکه‌کننده و پر فراز و نشیب بوده است.

این سریال با هنرنمایی جذاب و استادانه جان هام حول محور مدیر بازاریابی کاریزماتیکی به نام دان جریان دارد که در تلاش است تا با کمپانی‌های مختلف ارتباط برقرار کرده و نام خود را به عنوان مردی موفق و پولساز به شهرت برساند. مسیری که او را با شخصیت‌ها و وقایع مختلفی روبرو کرده و بدون هیچ ترس و واهمه‌ای، واقعیات پشت پرده چنین مشاغلی را به تصویر می‌کشد که حتی می‌توان مخاطب را آزرده خاطر نماید و همین مسئله سبب شده تا مجموعه تلویزیونی Mad Men با ۷ فصل از محبوبیتی مثال‌زدنی در ژانر خود بهره برده باشد که فضای شغلی آمریکا را بسیار رقابتی و قابل درک جلوه کرده است.

مجموعه تلویزیونی After Life (زندگی پس از مرگ)

فیلم و سریال ، مقالات سینما

Breaking Bad, friends, Peaky Blinders, Ted Lasso, The Office, تلویزیون, سریال, معرفی سریال

منبع متن: gamefa