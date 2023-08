گزارش: سونی به صورت داخلی انتشار برخی از عناوین فرست پارتی خود را به تعویق انداخته است

بر اساس جدیدترین گزارش منتشر شده، شرکت سونی انتشار برخی از بازی‌های فرست پارتی خود را که در ابتدا برای عرضه در سال مالی ۲۰۲۳ برنامه‌ریزی شده بودند، به صورت داخلی به تعویق انداخته است.

سونی در جریان نتایج مالی تلفیقی سه ماهه اول سال مالی ۲۰۲۳، تأثیرات منفی تغییرات در تاریخ انتشار برخی از عناوین فرست پارتی خود را در پیش بینی درآمد عملیاتی خود نشان داده است. البته مشخص نیست که کدام یک از این بازی‌ها در این قسمت به عنوان اثر فرست پارتی پلی استیشن قرار داده شده‌‌اند.

عامل ذکر شده دیگری که تأثیر منفی بر پیش‌بینی درآمد عملیاتی داشته، کمتر شدن سودآوری سخت‌افزار پلی استیشن ۵ می‌باشد که عمدتاً به دلیل تغییر در تبلیغات بر اساس منطقه جغرافیایی و ترکیب کانال فروش است. در مجموع ۳.۳ میلیون دستگاه از کنسول PS5 در سه ماهه اول سال مالی ۲۰۲۳، که در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۳ به پایان رسید، ارسال شده است. این میزان نسبت به مدت مشابه در سال مالی قبل حدود ۰.۹ میلیون افزایش یافته است. با این حال شایان ذکر است که پیش‌بینی درآمد عملیاتی به دلیل تأثیر مثبت افزایش فروش عناوین غیر فرست پارتی، از جمله محتوای افزودنی و کاهش هزینه‌ها، نسبت به پیش‌بینی آوریل بدون تغییر باقی می‌ماند.

توجه به کاهش هزینه‌های مذکور، پیش بینی می‌شود این موضوع با افزایش هزینه استهلاک تا حدودی جبران شود. افزایش هزینه استهلاک تنها عاملی برای تغییر درآمد عملیاتی است و در عوامل تغییر در درآمد عملیاتی تعدیل شده قبل از استهلاک (OBIDA) لحاظ نمی‌شود. در نتیجه، پیش‌بینی برای OBIDA توسط شرکت به‌طور صعودی بازنگری شده است و پیش‌بینی درآمد عملیاتی بدون تغییر باقی می‌ماند. درآمد عملیاتی قبل از استهلاک (OIBDA) معیاری از عملکرد مالی است که توسط شرکت‌ها برای نشان دادن سودآوری در فعالیت‌های تجاری اصلی خود استفاده می‌شود. این معیار اثرات مخارج سرمایه بر دارایی‌های ثابت، مانند تجهیزات و هزینه بهره ناشی از بدهی را مستثنی می‌کند.

برخی از عناوین فرست پارتی پلی استیشن ممکن است به بازی‌های سرویس‌محوری اشاره داشته باشد که در حال حاضر در دست توسعه قرار دارند و احتمال دارد تعدادی از آن‌ها با تاخیر داخلی مواجه شوند. این بازی‌ها احتمالاً شامل عناوینی مانند بازی چند نفره The Last of Us و بازی‌های Helldivers 2 و Fairgame$ باشند.

منبع: Twistedvoxel