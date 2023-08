به تازگی تصاویری از سریال The Walking Dead: The Ones Who Live منتشر شده که دانای گوریرا را نشان می‌دهد. سریال مردگان متحرک: کسانی که زنده می‌مانند (The Walking Dead: The Ones Who Live) یکی از جدیدترین نسخه‌های فرعی از سریال «مردگان متحرک» به شمار می‌رود که بر محوریت ریک گرایمز و میشون است و […]

تصاویر تازه سریال The Walking Dead: The Ones Who Live علی محمدپناه ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ - 09:38