ستاره سریال لایو اکشن One Piece یعنی ایناکی گودوی در مصاحبه ویدیویی تازه‌ای از علاقه‌اش به انجام بازی‌های ویدیویی گفته است.

سریال وان پیس (One Piece) اثری مورد انتظار از سرویس آنلاین نتفلیکس به شمار می‌رود که بر اساس انیمه و مانگایی به همین نام ساخته شده و تنها چند هفته دیگر تا پخش آن باقی مانده است.

مانگا و انیمه «وان پیس» از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار است و طرفداران بسیار زیادی آن را دنبال می‌کنند و بسیاری از این افراد منتظر هستند ببینند که آیا سرویس آنلاین نتفلیکس توانسته اقتباسی وفادار و موفق بر اساس این انیمه و مانگا تولید کند یا بار دیگر در ساخت آثار لایو اکشن بر اساس انیمه‌ها شکست خورده است.

به تازگی ویدیویی از مصاحبه ستاره سریال «وان پیس» یعنی ایناکی گودوی منتشر شده است که او در آن، از علاقه‎‌اش برای انجام بازی‌های ویدیویی می‌گوید. او اظهار داشته که انجام بازی‌های ویدیویی و به خصوص بازی برادران سوپر ماریو (Super Mario Bros) و افسانه زلدا (Legend of Zelda) جزو مواردی هستند که او بسیار شیفته آن‌ها است و علاقه زیادی به انجام آن‌ها دارد.

این بازیگر بر این باور است که انجام بازی‌های ویدیویی سبب شده بود تا او به سمت بازیگری روی بیاورد و برای این کار آماده شود. ایناکی گودوی همچنین از علاقه‌اش برای داشتن سیستم بازی گیم‌کیوب گفته تا با استفاده از آن بتواند بازی‌هایی همچون Luigi’s Mansion و Super Mario Sunshine و همچنین The Legend of Zelda: The Wind Waker اصلی را بازی کند.

اولین فصل از سریال «وان پیس» قرار است در تاریخ ۳۱ اوت سال ۲۰۲۳ میلادی (پنجشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۲)‌ روی سرویس آنلاین نتفلیکس عرضه شود.

منبع: کولایدر