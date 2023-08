این آخر هفته قرار است به معرفی انیمیشن Spider-Man: Across the Spider-Verse، فیلم Joy Ride و سریال Only Murders in the Building بپردازیم. انیمیشن مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی (Spider-Man: Into the Spider-Verse) که در سال ۲۰۱۸ میلادی به روی پرده سینماها آمد، توانست با سبک انیمیشن‌سازی خارق‌العاده و جذاب خودش و همچنین داستانی […]

آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم؟ از Spider-Man: Across the Spider-Verse تا Joy Ride علی محمدپناه ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ - 10:00

این آخر هفته قرار است به معرفی انیمیشن Spider-Man: Across the Spider-Verse، فیلم Joy Ride و سریال Only Murders in the Building بپردازیم. انیمیشن مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی (Spider-Man: Into the Spider-Verse) که در سال ۲۰۱۸ میلادی به روی پرده سینماها آمد، توانست با سبک انیمیشن‌سازی خارق‌العاده و جذاب خودش و همچنین داستانی جالب‌توجه از مرد عنکبوتی، مخاطبان را به وجد بیاورد و آن‌ها را شیفته خودش کند. این انیمیشن نه‌تنها توانست تحسین مخاطبان و منتقدان را به دست بیاورد بلکه جوایز متعددی نیز کسب کرد و به‌عنوان یکی از بهترین انیمیشن‌های سال‌های اخیر شناخته شد. همین نیز سبب شد تا سونی به دنبال ساخت دنباله‌ای برای آن برود، دنباله‌ای تحت عنوان انیمیشن مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی (Spider-Man: Across the Spider-Verse) که سرانجام پس از مدت‌ها روی پرده سینماها اکران شده و در ادامه قرار است به معرفی آن بپردازیم. در ادامه این مطلب از سری مطالب «آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم» قرار است دو فیلم تازه پخش شده دیگر را نیز مورد بررسی قرار بدهیم که فیلم هیچ مشکلی نیست (No Hard Feelings) با بازی جنیفر لارنس و فیلم بینی بابل (The Beanie Bubble) با بازی الیزابت بنکس هستند. پس از آن نیز به سراغ معرفی فصل سوم سریال فقط قتل‌های داخل ساختمان (Only Murders in the Building) خواهیم رفت. همراه با ما باشید. انیمیشن مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی (Spider-Man: Across the Spider-Verse) انیمیشن Spider-Man Across the Spider-Verse عوامل سازنده: انیمیشن «مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی» اثری ابرقهرمانی به شمار می‌رود که بر اساس کاراکتر مایلز مورالز یا مرد عنکبوتی از کتاب‌های کمیک مارول و توسط استودیو انیمیشن‌سازی سونی ساخته شده است. این اثر دنباله‌ای برای انیمیشن مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی (Spider-Man: Into the Spider-Verse) محصول سال ۲۰۱۸ است و سکان کارگردانی آن را واکیم دوس سانتوس، کمپ پاورز و جاستین کی تامپسون در دست داشته‌اند و فیلم‌نامه آن را نیز فیل لرد، کریستوفر میلر و دیوید کالاهام قلم زده‌اند. داستان و صداپیشه‌ها: در انیمیشن «مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی» مایلز مورالز به سفری در داخل مولتی‌ورس به همراه گوئن استیسی یا اسپایدر وومن می‌رود و در آنجا نیز با گروهی از مردم عنکبوتی آشنا می‌شود که به‌عنوان جامعه عنکبوتی شهرت دارند و رهبری آن‌ها را نیز میگل اوهارا یا مرد عنکبوتی ۲۰۹۹ در دست دارد ولی مایلز مورالز در رابطه با نحوه مقابله با تهدیدی به نام اسپات با این گروه به اختلاف نظر می‌خورد. شمیک مور، هیلی استاینفلد، برایان تایری هنری، جیک جانسون، جیسون شوارتزمن، اسکار آیزاک و ماهرشالا علی از جمله صداپیشه‌های حاضر در این انیمیشن هستند. آیا انیمیشن «مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی» ارزش دیدن دارد؟ انیمیشن «مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی» با داشتن مدت زمان ۱۴۰ دقیقه طولانی‌ترین انیمیشن تولید شده توسط یک استودیوی آمریکایی به شمار می‌رود و این در حالی است که از انیمیشن‌سازی بسیار جذاب و تماشایی برخوردار است. انیمیشن «مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی» همانند نسخه قبلی خودش از لحاظ بصری بسیار خیره‌کننده و پر از اکشن‌های جذاب است و از شروع خودش تا پایان معلقش نیز توانسته هیجان بسیار زیادی را به بیننده‌ها انتقال بدهد. اینکه جهان‌های مختلف از سبک انیمیشنی خاصی برخوردار هستند، سبب شده تا این انیمیشن از لحاظ بصری بسیار خارق‌العاده‌تر باشد و حس و حال بهتری را به بیننده‌ها انتقال بدهد. مطمئناً طرفداران فیلم اول از تماشای این اثر تازه بسیار خشنود و راضی خواهند بود و کسانی که تاکنون فیلم اول را ندیدند نیز از تماشای این دو فیلم بسیار لذت خواهند برد. فیلم هیچ مشکلی نیست (No Hard Feelings) فیلم No Hard Feelings عوامل سازنده: فیلم «هیچ مشکلی نیست» اثری کمدی به شمار می‌رود که جین استوپنیتسکی سکان کارگردانی آن را در دست داشته و فیلم‌نامه آن را نیز خود او به همراه جان فیلیپس قلم زده است. داستان و بازیگران: در فیلم «هیچ مشکلی نیست» جنیفر لارنس نقش یک راننده اوبر ۳۲ ساله را بازی می‌کند که یک تبلیغ برای قرار گذاشتن را مشاهده می‌کند و تصمیم می‌گیرد تا برای به دست آوردن پول، با پسری ۱۹ ساله و خجالتی با بازی اندرو بارث فلدمن قرار بگذارد. از جمله دیگر بازیگرانی که در این اثر حضور دارند می‌توان به لورا بنانتی، ناتالی مورالس و متیو برودریک اشاره کرد. آیا فیلم «هیچ مشکلی نیست» ارزش دیدن دارد؟ فیلم «هیچ مشکلی نیست» خودش را به‌عنوان اثری کمدی معرفی می‌کند که هیچ حد و مرزی از لحاظ اخلاقی ندارد اما با این وجود، به شکلی ناامیدکننده از چارچوب ایمن خود خارج نمی‌شود تا به اثر کمدی خارق‌العاده‌ای تبدیل شود اما نقش‌آفرینی کمدی و دراماتیک جنیفر لارنس در این اثر سبب شده تا این اثر یک فیلم کاملاً بدردنخور نباشد و برای برخی از مخاطبان و به‌خصوص طرفداران وی جالب به نظر برسد. فیلم بینی بابل (The Beanie Bubble) فیلم The Beanie Bubble عوامل سازنده: فیلم «بینی بابل» اثری کمدی و درام به کارگردانی کریستین گور و دیمین کولش جونیور به شمار می‌رود و فیلم‌نامه آن را نیز خود کریستین گور بر اساس کتابی به نام The Great Beanie Baby Bubble: Mass Delusion and the Dark Side of Cute نوشته زک بیسونته محصول سال ۲۰۱۵ قلم زده است. داستان و بازیگران: فیلم «بینی بابل» داستان افزایش محبوبیت بسیار زیاد اسباب بازی‌های بینی بابل را به نمایش در می‌آورد که در دهه ۱۹۹۰ میلادی شروع شد. این فیلم داستان تولیدکننده اسباب بازی تای وارنر را دنبال می‌کند که میلیاردر شد و در عین حال، داستان زنانی را روایت می‌کند که در موفقیت وی نقش بسیار مهمی داشتند. زک گالیفیناکیس، الیزابت بنکس، سارا اسنوک و جرالدین ویسونافن از جمله بازیگرانی هستند که در این اثر نقش‌آفرینی می‌کنند. آیا فیلم «بینی بابل» ارزش دیدن دارد؟ حضور بازیگران برجسته و با استعداد در فیلم «بینی بابل» سبب شده تا تماشای این اثر برای مخاطبان راحت و آسان باشد اما باید گفت که این اثر سینمایی پرداختی کم عمق نسبت به داستانی واقعی را در پیش گرفته و همین نیز سبب شده تا از لذت تماشای بازیگران برجسته در داستانی واقعی کاسته شود. در مقایسه با فیلم‌های بیوگرافی شرکتی ساخته شده در سال جاری میلادی همچون فیلم تتریس (Tetris) و ایر (Air)، فیلم «بینی بابل» نتوانسته به‌خوبی داستان کتاب را اقتباس کند و پر از کلیشه‌های مختلف است. فصل سوم سریال فقط قتل‌های داخل ساختمان (Only Murders in the Building) سریال Only Murders in the Building عوامل سازنده: سریال «فقط قتل‌های داخل ساختمان» یک اثر درام، کمدی و معمایی به شمار می‌رود که توسط استیو مارتین و جان هافمن خلق شده است. این سریال محصولی از سرویس آنلاین هولو است که اولین فصل آن در سال ۲۰۲۱ و فصل دوم آن در سال ۲۰۲۲ پخش شده بود. داستان و بازیگران: سریال «فقط قتل‌های داخل ساختمان» داستان سه غریبه را با بازی مارتین شورت، استیو مارتین و سلنا گومز دنبال می‌کند که در مجتمعی آپارتمانی زندگی می‌کنند و این در حالی است که هر سه نفر آن‌ها شیفته پادکست‌های جنایی واقعی هستند و تصمیم می‌گیرند تا درباره قتلی رخ داده در مجتمع آپارتمانی خود تحقیق کنند. به دنبال اتفاقات رخ داده در پایان فصل دوم، فصل سوم سریال قرار است ادامه داستان را در پیش بگیرد و معمای قتل دیگری را به نمایش در بیاورد که شخصیت‌های اصلی سعی در حل آن دارند. آیا فصل سوم سریال «فقط قتل‌های داخل ساختمان» ارزش دیدن دارد؟ سومین فصل از سریال «فقط قتل‌های داخل ساختمان» همانند دو فصل قبلی توانسته تحسین منتقدان را به دست بیاورد و به لطف جذبه بسیار بالای بین بازیگران اصلی‌اش همچنان اثری جذاب و تماشایی برای مخاطبان و طرفداران به نظر برسد. تغییر مکان رخدادهای سریال «فقط قتل‌های داخل ساختمان» به مکانی دیگر سبب شده تا این اثر بتواند در سومین فصل از خودش نیز یک معمای پیچیده دیگر را در پیش بگیرد و همچنان آن را به شکلی لذت‌بخش و با طنزی دلنشین برای مخاطبان به نمایش در بیاورد. در این مطلب از سری مطالب «آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم» به سراغ معرفی انیمیشن «مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی»، فیلم «هیچ مشکلی نیست»، فیلم «بینی بابل» و فصل سوم سریال «فقط قتل‌های داخل ساختمان» رفتیم. نظر شما درباره این آثار چیست؟

انتخاب سردبیر ، فیلم و سریال ، مقالات سینما

Only Murders in the Building, Spider-Man: Across the Spider-Verse, معرفی سریال, معرفی فیلم

منبع متن: gamefa