تریلر رسمی پیش درآمد فیلم John Wick منتشر شد

تریلر سریال مورد انتظار The Continental که به عنوان پیش درآمد فیلم‌های John Wick محسوب می‌شود، منتشر شده است.

با وجود این که فیلم جذاب و تماشایی John Wick: Chapter 4 (جان ویک: بخش ۴) قتل‌عام‌های این آدمکش محبوب سینما را فعلاً به پایان رسانده است اما کمپانی لاینزگیت قصد دارد تا با سریال The Continental: From The World of John Wick (کانتیننتال: از جهان جان ویک) ما را به گذشته برده تا بیش از پیش با سازمان مخوف این فرنچایز آشنا شویم.

سریالی کوتاهی که روزهای نخست هتل مشهور این فرنچایز یعنی کانتیننتال به مدیریت وینستون اسکات جوان را به تصویر کشیده و شاهد حضور شخصیت‌های جدیدی هستیم که جنبه‌های دیده نشده‌ای از دنیای این فرنچایز را به معرض نمایش خواهند گذاشت.

حال نیز نخستین تریلر از این مجموعه تلویزیونی منتشر شده که علی‌رغم نبود کیانو ریوز در قامت جان ویک اما همچنان شاهد همان حس و حال خاص و منحصر به فرد فیلم‌های John Wick هستیم که این بار در فضای آمریکا در دهه ۱۹۷۰ میلادی به وقوع می‌پیوندد. در ادامه می‌توانید به مشاهده این تریلر بپردازید.

سریال The Continental: From The World of John Wick که از بازیگرانی همچون مل گیبسون، کولین وودل و دو ژور بهره می‌برد، در تاریخ ۲۲ سپتامبر (۳۱ شهریور) از طریق سرویس پیکاک در دسترس مخاطبین قرار خواهد گرفت.

منبع: کولایدر