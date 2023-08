احتمالاً این گیج‌کننده‌ترین حرکتی است که تا کنون در فرنچایز Call of Duty ،دیده شده. Call of Duty: Modern Warfare 3 اساساً تمام اسلحه‌ها، لوازم و پیشرفت‌های Modern Warfare 2 را در خود خواهد داشت. سازندگان Call of Duty در یک پست وبلاگی، به تشریح مواردی که از نسخه‌ی قبلی Modern Warfare به بازی جدید […]

بازی Call of Duty: Modern Warfare 3 بیشتر شبیه یک گسترش‌دهنده است تا عنوانی جدید رامتین فخرزاده ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ - 20:30