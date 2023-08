ریمستر Quake 2 با قیمت ۹.۹۹ دلار به فروش می‌رسد و شامل بازی پایه، بسته‌های ماموریت آن، نسخه نینتندو ۶۴ و DLC جدیدی به نام Call of the Machine می‌شود. ریمستر Quake 2 از استودیوی اید سافتور (id Software) اکنون برای Xbox One ،Xbox Series X/S ،PS4 ،PS5 ،PC و Nintendo Switch در دسترس است. […]

ریمستر Quake 2 منتشر شد علیرضا محمدی ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ - 21:35