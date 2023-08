دراکولایی متفاوت در فیلم ترسناک The Last Voyage of the Demeter

در فیلم ترسناک و هیجان‌انگیز The Last Voyage of the Demeter شاهد به تصویر کشیدن دراکولایی کاملاً مخوف و متفاوت خواهیم بود.

تاکنون آثار سینمایی و تلویزیونی مختلفی حول محور شخصیت دراکولا به تصویر کشیده شده است. موجودی نامیرا و خونخوار که در تاریکی شب به سراغ اهدافش رفته تا از خون آن‌ها تغذیه نماید. حال در سینمای سال ۲۰۲۳ میلادی که شاهد اکران فیلم‌های ارزشمندی در ژانر وحشت بوده‌ایم، نوبت به اثری کاملاً متفاوت و جذاب حول محور دراکولا به نام The Last Voyage of the Demeter (آخرین سفر دمتر) رسیده است.

اثری که با الهام از “گزارش سفرنامه کاپیتان” به قلم برام استوکر ساخته شده و حول محور سفر دریایی یک کشتی باری جریان دارد. کشتی‌ای که تابوت دراکولا نیز جزوی از آن بوده و با بیدار شدن این هیولای باستانی، ساکنین آن وارد بازی مرگ و زندگی وحشتناکی می‌شوند که باید با این دراکولای خونخوار در تاریکی شب به مبارزه بپردازند.

یکی از نکات جذاب این فیلم، طراحی دراکولای آن می‌باشد. دراکولایی که توسط خاویر بوتت ایفای نقش شده و گریم وی برای هر سکانس ۵ ساعت به طول انجامیده است. به همین مناسبت نیز ویدیویی از این فیلم مورد انتظار منتشر شده که چگونگی خلق این دراکولا و به تصویر کشیدن آن را توسط اعضای پشت صحنه بازگو می‌کند. آندره اوردال که وظیفه کارگردانی این پروژه را بر عهده دارد درباره به تصویر کشیدن این موجود ماورایی و خیالی اعلام کرده که:

می‌خواستم تا دراکولای ما احساس متفاوتی را القا نماید و جنبه‌های حیوانی و وحشی‌تری از وی را شاهد باشیم. او در عین این که موجودی شکننده می‌باشد اما نیاز شدیدی به خون داشته و با دریافت آن می‌تواند تبدیل به کابوسی بسیار خطرناک شود. خاویر بوتت به معنای واقعی کلمه به این موجود جان بخشیده است.

در ادامه می‌توانید به مشاهده ویدیو منتشر شده بپردازید.

فیلم The Last Voyage of the Demeter که از بازیگرانی همچون کوری هاکینز، اشلینگ فرنچوسی، لیام کانینگهام و دیوید دستمالچیان بهره می‌برد، از تاریخ ۱۱ اوت (۲۰ مرداد) اکران جهانی خود را آغاز خواهد کرد.

منبع: مووی‌وب