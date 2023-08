به عنوان بخشی از برنامه‌های Telltale برای پیشبرد فرآیند احیاء استودیو، Flavourworks به عنوان سازنده تجربه تعاملی Erica، تحت مالکیت این استودیو درآمده است.

در حالی که توسعه‌دهندگان Telltale Games در تلاش برای بازگرداندن استودیو به دوران خوب پیش از تعطیل شدن آن هستند، به تازگی و با عرضه بازی The Expanse: A Telltale Series، توانستند قدم بزرگی را در این راستا بردارند. همچنین می‌دانیم که بازی The Wolf Among Us 2 در دست ساخت است. حال و به عنوان قدمی جدید در راستای پیشرفت استودیو، توسعه‌دهنده بازی‌های موبایلی که سابقه ساخت بازی Erica را در کارنامه خود داشته، توسط Telltale خریداری شده است.

بنا به گزارش GamesIndustry، اشاره شده که یکی از دلایل این معامله، درک مشترک دو شرکت از همگرایی فیلم و بازی در کنار فناوری خاص Flavourworks در طراحی تجربه‌های تعاملی لمسی است که به بازیکنان اجازه می‌دهد با فیلم‌های لایو اکشن، تعامل داشته باشند؛ مشابه آن چیزی که در بازی Immortality شاهد آن بودیم. پس از این معامله، مدیرعامل Flavourworks وظیفه مدیریت بخش اروپای شرکت Telltale را بر عهده خواهد گرفت.

از آنجا که هردوی این استودیوها سابقه توسعه بازی‌های داستان‌محور و تعاملی را در کارنامه خود دارند، همکاری آن‌ها در توسعه عناوین دیگر، منطقی به نظر می‌رسد؛ اما نکته اینجاست که Flavourworks دیدگاه خاصی نسبت به توسعه این عناوین دارد و آن‌ها را بیشتر به چشم یک «فیلم تعاملی» می‌بیند. باید دید که ادامه این همکاری، به کجا خواهد کشید و چه نتایجی را در پی خواهد داشت.

نظر شما چیست؟ به نظرتان انجام این معامله تا چه حد منجر به پیشرفت بازی‌های آینده Telltale Games خواهد شد؟